Происшествия

Печальное завершение поездки в Дубай: в Киеве Lexus протаранил автобус, в числе пострадавших – ребенок

В ночь на пятницу в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Харьковской площади, на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая.

Там Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104 (Бортничи-«Харьковская»), передает Информатор.

Уточняется, что внедорожник Lexus передвигался по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта «Борисполь». В этот момент из улицы Светлая на Харьковскую площадь ехал автобус. Автомобиль и автобус не разминулись на перекрестке. В результате Lexus врезался в правую сторону автобуса.

Семейную пару с ребенком, которые находились в автомобиле, сразу забрала скорая помощь. Также известно, что госпитализировали одного пассажира автобуса, 2003 года рождения.

Детали и причину происшествия на месте выяснял экипаж патрульной полиции. Известно, что семья на Lexus возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП во Львове, где во время столкновения на перекрестке погибла трехлетняя девочка, сидевшая на руках у матери. Трагедия могла не случиться, если бы ребенок был пристегнут ремнем безопасности.

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