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Под Полтавой в сливной яме свинофермы нашли мертвого младенца
Вечером 12 января в селе Оболонь Семеновского района на Полтавщине в сточной яме близ свинофермы местный житель обнаружил голенькое тельце новорожденного ребенка. Младенец был без признаков жизни. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае под Киевом — мать выбросила новорожденного с 7-го этажа.
Руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил «ФАКТАМ»:
— Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, спустившись в сухую двухметровую бетонную яму, подняла на поверхность труп девочки. Тело направлено на экспертизу, которая должна установить, когда родился ребенок, появился он на свет мертвым или живым, сколько времени пролежал на бетоне. На месте найдены следы человека.
Тем временем идут оперативно-розыскные действия: правоохранители в Оболони и ближайших селах обходят дворы, пытаясь выявить роженицу. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства новорожденного матерью, за что предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Волыни мать закопала в огороде новорожденную дочь. Чуть позже выяснились жуткие детали этого чудовищного преступления.
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