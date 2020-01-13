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Под Николаевом масштабный оползень снес заборы двух воинских частей (фото)
На окраине курортного города Очакова на обрывистом побережье Днепро-Бугского лимана образовалась огромная трещина длиной более полукилометра. Общая площадь отделившегося грунта составила около 5 гектаров. Масштабный оползень произошел вдоль береговой линии и затронул территории двух воинских частей.
Из-за оползня военные частично остались без заборов.
«11 января прошло внеплановое совещание в мэрии. Темой обсуждения стал небывалый оползень в районе 15-й батареи и артиллерийской воинской части. Буквально за считанные дни полукилометровая трещина отделила заборы воинских частей от прибрежной зоны. Сила давления на грунт была такой силы, что на берегу выдавила участки песка, напоминающие островки», — сообщили очаковцы в группе ФБ «Чорноморська зірка».
Отмечается, что городская власть Очакова не в силах самостоятельно решить проблему, потому в ближайшее время обратится за помощью в компетентные профильные организации.
Ранее масштабные оползни один за другим произошли под Одессой — грунт съехал прямо на пляж.
А в самой Одессе из-за оползней под угрозой порой оказываются жилые дома.
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