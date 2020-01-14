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Самые вкусные зимние салаты: легкие рецепты (фото)
Салаты любят практически все. Они вкусны и полезны, а приготовление их не занимает много времени.
Рецептами оригинальных зимних салатов с «ФАКТАМИ» поделилась украинская певица Анна Конда, сценическое имя для которой придумал легендарный поэт Юрий Рыбчинский. Ее продюсером является известный украинский композитор Геннадий Татарченко. Анна Конда — эстет и гурман. Ее блюда, как утверждают представители украинской творческой элиты, порой вкуснее и красивее ресторанных.
— Моя любимая еда — овощи и фрукты, поэтому и люблю салаты, — говорит Анна Конда. — Они полезны и аппетитны. Один из моих любимых салатов — с инжиром, авокадо и адыгейским сыром.
— Поделитесь рецептом?
- Конечно!
Салат с инжиром, авокадо и адыгейским сыром
Ингредиенты: инжир, авокадо, апельсин, адыгейский сыр, орехи кешью, оливковое масло, руккола. Апельсин очистить от кожуры и белых пленок при помощи ножа. Разделить на дольки. Из оставшейся части с пленочками выжать сок. К апельсиновому соку добавить оливковое масло и хорошенько перемешать. Нарезаем дольками инжир, авокадо и адыгейский сыр. Рукколу смешать с половиной заправки. Выложить на тарелку рукколу, аккуратно разложить инжир, апельсин, авокадо и кусочки сыра. Все это полить оставшимся соусом, украсить орешками кешью. И приятного аппетита!
— Как правильно выбрать инжир?
— При покупке инжира внимательно проверьте его целостность. При ощупывании кожица должна быть гладкой и чуть поддаваться нажатию. Чересчур мягкий плод, скорее всего, испорчен. Не советую выбирать инжир большого размера — по моим наблюдениям, как правило, плоды небольших размеров вкуснее.
— А как лучше хранить инжир?
— Спелые плоды хранятся в холодильнике около трех дней. А если им необходимо дозреть, используйте прохладное темное место.
— Не каждый грейпфрут хорош. У вас есть секреты, как выбрать лучший?
— Грейпфрут нужно покупать только тот, у которого кожица тонкая, гладкая, без морщинок. При прощупывании фрукта должна ощущаться упругость. Проверьте, нет ли мягких пятен и провалов. Чем больше грейпфрут, тем лучше. Считается, что плоды тем слаще, чем больше в них красноватого оттенка снаружи и внутри. Желтые и зеленые сорта обычно кисловаты.
— Какой необычный салат вы открыли для себя на гастролях за границей?
— Необычный салат из арбуза с томатами и сыром фета пробовала в Польше. Для его приготовления нужны мякоть арбуза, томаты черри, сыр фета, сладкий салатный лук, руккола и мята. Салат был заправлен оливковыми маслом и апельсиновым соком. И красиво, и вкусно!
— Многие любят мясные салаты.
— Их любителям я порекомендую приготовить салат из куриной грудки и грейпфрута.
Салат из куриной грудки и грейпфрута
Ингредиенты: грейпфрут, отварное филе куриное, листья салата, орехи кешью, пармезан, оливковое масло Грейпфрут очистить от пленок, все нарезать, добавить орешки кешью и заправить оливковым маслом.
— Думаю, этот салат не только вкусный, но и достаточно сытный.
— Да, это так. Поделюсь рецептом еще одного салата.
Салат с авокадо, киви, гранатом и острым перцем
Подготовьте киви, авокадо, зернышки граната, мелко нарезанную петрушку и острый перчик чили. Все ингредиенты перемешайте и заправьте оливковым маслом.
— Всегда непросто выбрать спелые вкусные киви. А как вы это делаете?
— Чем тверже плод, тем надежнее. Но совсем уж каменные не очень вкусные. Легкая продавливаемость — это хороший признак, а вот сильная — признак порчи. Так что надежнее купить твердый киви и подождать, пока он дойдет до умеренной мягкости. Но мягкость, подобная теплому пластилину — признак перезревших плодов. Темные пятна на поверхности плода должны вас сразу же насторожить. Также понюхайте киви: если пахнет вином, значит подпорчен.
— Непросто выбрать и авокадо. Как это сделать правильно?
— Для этого нужно смотреть не на цвет кожуры, а определять упругость плода. Возьмите авокадо в ладонь и слегка сожмите пальцы: если почувствуете сопротивление и вмятина быстро выровнялась, этот плод спелый. Если осталась — плод перезрел и может оказаться гнилым. Если плод очень твердый, его лучше не брать. Хотя, конечно, авокадо может дозреть и дома. Правда, для этого понадобится 2−3 дня. Просто поместите его в полиэтиленовый пакет и оставьте в темном месте.
Если на кожуре есть темные пятна или вмятины, плод гнилой. Авокадо достаточно быстро портится. Чтобы замедлить этот процесс, нужно хранить его при температуре не выше 10 градусов. В случае, если плод уже разрезан, хранить его можно в холодильнике лишь 2−3 дня, но перед этим нужно смочить соком лимона (чтобы избежать потемнения мякоти) и завернуть в пищевую пленку.
— Как выбрать спелый гранат?
— У спелого плода кожура тонкая, немного подсушенная, твердая. Влажная, эластичная корка может быть у преждевременно сорванных плодов. Кожура должна иметь однородную окраску и небольшой глянцевый блеск. Бурые, коричневые пятна с черной сердцевиной — признак гнилого плода. Выбирайте увесистые плоды, такие наверняка заполнены соком, а не пустотами. Лучшие сорта имеют вес до 700 граммов. При небольшом надавливании должен чувствоваться хруст зерен. Как уверяют специалисты, «корона» на макушке плода — признак зрелости.
— А на десерт салаты готовите?
— Один из любимых — фруктовый салат с хурмой. В его составе — хурма, груша, апельсин, киви, зерна граната, зерновая смесь (кунжут, лен, семена подсолнечника и тыквы), медовая заправка (мед и сок лимона). Украшаю такой салат свежим розмарином или мятой.
— Наступил новый 2020 год. Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Желаю, чтобы этот год принес нам столько радости, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть все, что мы планировали, обязательно сбудется! Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет для нас новые двери!
Ранее продюсер певицы Геннадий Татарченко поделился с «ФАКТАМИ» своими фирменными рецептами, в том числе десертом «Анна Конда».
Также «ФАКТЫ» публиковали легкие рецепты вкусных салатов и десертов, которыми можно наслаждаться не только в праздник.
Фото из альбома Анны Конды
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