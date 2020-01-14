Происшествия

Полуголый мужчина бросался с ножницами на прохожих в Одессе (фото)

Днем во вторник, 14 января, инспекторы патрульной полиции получили сообщение о том, что в Одессе по улице Академика Королева (Киевский район города) бегает агрессивный мужчина, который угрожает прохожим ножницами. Прибыв на место ЧП, инспекторы увидели полуобнаженного мужчину. Они пробовали установить с ним контакт, однако он отреагировал агрессивно и попытался напасть на полицейских. Стражи правопорядка задержали его и надели наручники.

Как рассказали патрульные, «не вполне адекватный мужчина стал просить отпустить его, поскольку, по его словам, он является охотником за привидениями». К счастью, обошлось без пострадавших.

На место прибыли медики, которые решили госпитализировать задержанного. Менее года назад абсолютно голый мужчина бросался на прохожих в центре Одессы.

А в Днепре неадекват бегал голым по улице и бросался на людей — в сеть попало видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кривом Роге больной мужчина на вокзале порезал ножом прохожих.

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