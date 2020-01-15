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Украина

Тепло будет радовать недолго: синоптики предупредили о перемене погоды

7:27 15 января 2020 419
Последствия ночных заморозков
Инф. «ФАКТОВ»

Над Украиной продолжает господствовать антициклон, определяющий теплую погоду без осадков. Однако уже к концу недели ожидается похолодание — морозы прогнозируются как ночью, так и днем. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

В среду, 15 января, средняя температура воздуха в стране днем составит 3−5 градусов выше нуля, при этом порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

Теплее всего в этот день обещает быть на западе страны — до 8 градусов выше нуля, а в Луганской области днем ожидается всего лишь 1−3 градуса со знаком плюс.

В Киеве середина недели будет малооблачной, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит 3−5 градуса, будущей ночью — 2−4 градуса.

Четверг, 16 января, отметится ночными заморозками до минус 4 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до отметки в 4 градуса выше нуля. Ветер утихнет до 3−8 метров в секунду.

В столице осадков не ожидается, ночные заморозки до минус 3 градусов днем сменятся «плюсовыми» 2−4 градуса.

В последний день рабочей недели, 17 января, снова похолодает. В Черкассах, Харькове, Полтаве, Луганске и даже в Запорожье ожидается всего лишь 1−3 градуса тепла. Тем временем в Закарпатье прогнозируют «весенние» 5−7 градусов выше нуля.

В Киеве будет дуть северо-восточный ветер, осадков не ожидается. Средняя температура воздуха днем составит 2−4 градуса тепла, в ночь на 18 января — до минус 3 градусов мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь январь, а затем народный синоптик Леонид Горбань объяснил «ФАКТАМ», почему он теперь остерегается давать долгосрочные прогнозы.

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