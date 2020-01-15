23.95 / 24.15 26.55 / 26.85
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Крещение 2020: локации для купания в Киеве 19 января

7:47 16 января 2020 23
Купание на Крещение
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Окунуться в воду на Крещение в воскресенье, 19 января, в Киеве можно будет в специально обустроенных зонах. Коммунальное предприятие «Плесо» подготовило несколько локаций, где с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и медики.

Днепровский район:

  • пляж «Детский» (возле часовни Гидропарка);
  • пляж «Венеция» (остров Долобецкий);
  • пляж «Предмостная Слободка» (Гидропарк, против Киево-Печерской лавры);
  • пляж «Тельбин» (проспект Павла Тычины);
  • пляж «Радужный» (озеро Радужное, улица Марка Черемшины);
  • пляж «Радуга» (улица Никольско-Слободская);
  • пляж «Центральный» (Труханов остров);

Оболонский район:

  • пляж «Вербный» (озеро Вербное, улица Приозерная);
  • место отдыха (залив Оболонь, улица Приречная);
  • парк «Наталка» (Оболонская набережная);
  • пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия);

Деснянский район:

  • пляж «Троещина» (улица Бальзака);
  • Голосеевский район:
  • пляж «Галерный» (улица Набережно-Корчеватская).

На озере Иорданском безопасность купания также обеспечивают коммунальщики.

Кроме того, в парке «Муромец» 19 января состоится всеукраинский фестиваль закаливания «МоржиFest» (вход бесплатный, начало в 11:00). В праздничной программе массовые купания, заплывы моржей, мастер-крассы по зимнему плаванию и закаливанию, а также футбол на льду, дрифт на квадроциклах, битва снеговиков, бани для согрева (150 гривен в час).

Специалисты спасательной службы советуют:

  • заранее готовиться к купанию в холодной воде;
  • выбирать место, приспособленное для купания (где есть спасатели и дежурные медики);
  • погружаться в ледяную купель можно только по разрешению доктора (с учетом индивидуальных особенностей организма), когда риск обострения болезней отсутствует;
  • до и после ныряния отказаться от алкоголя: он лишь создает обманчивый согревающий эффект, а на самом деле ускоряет охлаждение тела и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний;
  • в воду заходить постепенно, без резких движений, прислушиваясь к организму и самочувствию — забегать с разбега в воду запрещено;
  • стоя по пояс в воде, следует развернуться лицом к берегу и окунуться, приседая;
  • находясь в воде, внимательно следить за возможными замечаниями дежурных спасателей и немедленно выполнять их команды;
  • покидать купальню без спешки и осторожно;
  • одежда, в которую нужно облачиться
  • после водной процедуры надеть свободную одежду и по возможности проследовать в теплое помещение;
  • согреться теплыми безалкогольными напитками.

Читайте также: Что важно знать тем, кто собирается искупаться в ледяной купели на Крещение

Какая погода ожидается в Киеве 19 января, читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Трудовое рабство

Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер