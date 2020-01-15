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Крещение 2020: локации для купания в Киеве 19 января
Окунуться в воду на Крещение в воскресенье, 19 января, в Киеве можно будет в специально обустроенных зонах. Коммунальное предприятие «Плесо» подготовило несколько локаций, где с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и медики.
Днепровский район:
- пляж «Детский» (возле часовни Гидропарка);
- пляж «Венеция» (остров Долобецкий);
- пляж «Предмостная Слободка» (Гидропарк, против Киево-Печерской лавры);
- пляж «Тельбин» (проспект Павла Тычины);
- пляж «Радужный» (озеро Радужное, улица Марка Черемшины);
- пляж «Радуга» (улица Никольско-Слободская);
- пляж «Центральный» (Труханов остров);
Оболонский район:
- пляж «Вербный» (озеро Вербное, улица Приозерная);
- место отдыха (залив Оболонь, улица Приречная);
- парк «Наталка» (Оболонская набережная);
- пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия);
Деснянский район:
- пляж «Троещина» (улица Бальзака);
- Голосеевский район:
- пляж «Галерный» (улица Набережно-Корчеватская).
На озере Иорданском безопасность купания также обеспечивают коммунальщики.
Кроме того, в парке «Муромец» 19 января состоится всеукраинский фестиваль закаливания «МоржиFest» (вход бесплатный, начало в 11:00). В праздничной программе массовые купания, заплывы моржей, мастер-крассы по зимнему плаванию и закаливанию, а также футбол на льду, дрифт на квадроциклах, битва снеговиков, бани для согрева (150 гривен в час).
Специалисты спасательной службы советуют:
- заранее готовиться к купанию в холодной воде;
- выбирать место, приспособленное для купания (где есть спасатели и дежурные медики);
- погружаться в ледяную купель можно только по разрешению доктора (с учетом индивидуальных особенностей организма), когда риск обострения болезней отсутствует;
- до и после ныряния отказаться от алкоголя: он лишь создает обманчивый согревающий эффект, а на самом деле ускоряет охлаждение тела и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний;
- в воду заходить постепенно, без резких движений, прислушиваясь к организму и самочувствию — забегать с разбега в воду запрещено;
- стоя по пояс в воде, следует развернуться лицом к берегу и окунуться, приседая;
- находясь в воде, внимательно следить за возможными замечаниями дежурных спасателей и немедленно выполнять их команды;
- покидать купальню без спешки и осторожно;
- одежда, в которую нужно облачиться
- после водной процедуры надеть свободную одежду и по возможности проследовать в теплое помещение;
- согреться теплыми безалкогольными напитками.
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Какая погода ожидается в Киеве 19 января, читайте здесь.
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