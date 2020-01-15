Крещение 2020: локации для купания в Киеве 19 января

Общество и люди

Окунуться в воду на Крещение в воскресенье, 19 января, в Киеве можно будет в специально обустроенных зонах. Коммунальное предприятие «Плесо» подготовило несколько локаций, где с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и медики.

Днепровский район:

пляж «Детский» (возле часовни Гидропарка);

пляж «Венеция» (остров Долобецкий);

пляж «Предмостная Слободка» (Гидропарк, против Киево-Печерской лавры);

пляж «Тельбин» (проспект Павла Тычины);

пляж «Радужный» (озеро Радужное, улица Марка Черемшины);

пляж «Радуга» (улица Никольско-Слободская);

пляж «Центральный» (Труханов остров);

Оболонский район:

пляж «Вербный» (озеро Вербное, улица Приозерная);

место отдыха (залив Оболонь, улица Приречная);

парк «Наталка» (Оболонская набережная);

пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия);

Деснянский район:

пляж «Троещина» (улица Бальзака);

Голосеевский район:

пляж «Галерный» (улица Набережно-Корчеватская).

На озере Иорданском безопасность купания также обеспечивают коммунальщики.

Кроме того, в парке «Муромец» 19 января состоится всеукраинский фестиваль закаливания «МоржиFest» (вход бесплатный, начало в 11:00). В праздничной программе массовые купания, заплывы моржей, мастер-крассы по зимнему плаванию и закаливанию, а также футбол на льду, дрифт на квадроциклах, битва снеговиков, бани для согрева (150 гривен в час).

Специалисты спасательной службы советуют:

заранее готовиться к купанию в холодной воде;

выбирать место, приспособленное для купания (где есть спасатели и дежурные медики);

погружаться в ледяную купель можно только по разрешению доктора (с учетом индивидуальных особенностей организма), когда риск обострения болезней отсутствует;

до и после ныряния отказаться от алкоголя: он лишь создает обманчивый согревающий эффект, а на самом деле ускоряет охлаждение тела и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний;

в воду заходить постепенно, без резких движений, прислушиваясь к организму и самочувствию — забегать с разбега в воду запрещено;

стоя по пояс в воде, следует развернуться лицом к берегу и окунуться, приседая;

находясь в воде, внимательно следить за возможными замечаниями дежурных спасателей и немедленно выполнять их команды;

покидать купальню без спешки и осторожно;

одежда, в которую нужно облачиться

после водной процедуры надеть свободную одежду и по возможности проследовать в теплое помещение;

согреться теплыми безалкогольными напитками.

Какая погода ожидается в Киеве 19 января, читайте здесь.

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