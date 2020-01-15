День ангела Ивана: открытки и душевные поздравления

Общество и люди

20 января празднуют собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а именины в этот день у Иванов.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинников.

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.

К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

***

Иван — «милость Божья». Так, Ваня, и есть.

Ты знаешь про волю и верную честь.

Друзей не оставишь, Ванюша, в беде.

Ты добр и отзывчив, упорен в труде!

Желаем тебе только новых высот.

Пусть, Ванечка, в личном тебе повезет,

Была чтоб семья крепче каменных гор.

Для дел, начинаний открылся простор!

***

Дорогой Иван! Пусть сильный и надежный ангел-хранитель приносит в жизнь только счастье и любовь. Крепкого здоровья и удачи. С именинами!

***

В День ангела особый, важный,

Хочу тебе сказать я честно,

Ты верный друг, умный, отважный,

Давно мне это уж известно.

С именинами, Иван!

***

Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет — быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иван!

Напомним, что 19 января — Крещение Господне. И вы еще можете поздравить близких.

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