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Общество и люди

День ангела Ивана: открытки и душевные поздравления

15:14 19 января 2020 124
День ангела Ивана
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

20 января празднуют собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а именины в этот день у Иванов.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинников.

День Ивана

Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

День Ивана

***
Иван — «милость Божья». Так, Ваня, и есть.
Ты знаешь про волю и верную честь.
Друзей не оставишь, Ванюша, в беде.
Ты добр и отзывчив, упорен в труде!

Желаем тебе только новых высот.
Пусть, Ванечка, в личном тебе повезет,
Была чтоб семья крепче каменных гор.
Для дел, начинаний открылся простор!

День Ивана

***
Дорогой Иван! Пусть сильный и надежный ангел-хранитель приносит в жизнь только счастье и любовь. Крепкого здоровья и удачи. С именинами!

День Ивана

***
В День ангела особый, важный,
Хочу тебе сказать я честно,
Ты верный друг, умный, отважный,
Давно мне это уж известно.
С именинами, Иван!

День Ивана

***
Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет — быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иван!

День Ивана

Напомним, что 19 января — Крещение Господне. И вы еще можете поздравить близких.

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