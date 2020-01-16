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«Динамо» — «Легия»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
В воскресенье, 19 января, киевское «Динамо», прекратившее выступление в еврокубках, проведет первый из шести товарищеских матчей на сборе в турецком Белеке, который продлится до 28 января.
Соперник команды Алексея Михайличенко — лидер чемпионата Польши варшавская «Легия», 13 раз становившийся чемпионом своей страны. Отметим, что цвета коллектива, возглавляемого 40-летним сербским специалистом Александаром Вуковичем, защищают легионеры из 10 стран.
В отличие от киевлян, «Легия» проведет второй спарринг на турецком сборе. В первом команда из Варшавы оказалась сильнее румынского «Ботошани» — 2:1.
Онлайн-видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Легия» смотрите 19 января в 16:00 на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Напомним, что на первом учебно-тренировочном сборе динамовцы проведут еще пять контрольных поединков (два из них — против «Вардара» и «Хайдука» — состоятся в рамках международного турнира Gloria Cup, в котором участвуют три команды): «Нефтчи» (Азербайджан) — 20 января в 16:00, «Вардар» (Северная Македония) — 23 января в 16:00, «Хайдук» (Хорватия) — 24 января в 16:00, «Динамо» (Брест, Беларусь) — 27 января в 16:00 и «Кайрат» (Казахстан) — 28 января в 11:00. Все поединки в прямом эфире покажет YouTube-канал ФК «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» отправилось на сбор в Турцию без Беседина и Родригеса.
Фото ФК «Динамо»
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