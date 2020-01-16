Новые тренды в макияже: советы известного визажиста (фото)

Стиль жизни

Новый 2020 год принес свежие тренды во всем. Это касается нарядов, причесок, маникюра и, конечно же, макияжа. Если хотите быть стильной, важно учитывать новые тенденции. Как говорила знаменитая Эсте Лаудер, не бывает некрасивых женщин, бывают равнодушные к себе и косметике. А немецкий философ Артур Шопенгаур считал, что макияж — это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце. О модных тенденциях в макияже «ФАКТАМ» рассказала визажист международного класса, основатель авторской школы макияжа и бьюти-блогер Татьяна Бойко, которой доверяли свои лица Ингрид и Патрисия Каас. Среди поклонниц ее творчества немало и украинских знаменитостей.

— Высокие подиумы предлагают разные стили в макияже, но доминирует натуральный, — рассказывает Татьяна Бойко. — Главные тренды в макияже 2020 года — чистая ухоженная кожа и эффект молодости. Актуальны идеальный ровный тон с благородным «атласным» сиянием, фарфоровая кожа и мягкие блики. Текстуры корректирующих средств становятся легче. Макияж «нюд» или «0» — направление, которое всегда существует наряду с любыми тенденциями в моде.

Натуральный макияж – один из фаворитов 2020 года

— А что в антитренде?

— Перламутр и плотный тон на лице, а также излишне «праздничное сияние» кожи. «Плоские» матовые лица тоже не в тренде.

— Что предлагает мода 2020 года для оформления глаз?

— Существуют три направления: стрелы, легкие smoky и их микс — стрелы, обрамленные в smoky. Популярный вариант макияжа — натуральные цвета коричнево-черной гаммы в виде легкой моделирующей дымки. А более смелый вариант макияжа глаз — цветные стрелы.

Такой вариант smoky, как у телеведущей Габриэлы Масанги, на пике моды

— Какие же цвета в приоритете?

— Самым ярким трендом в макияже глаз 2020 года являются белые стрелки и всех цветов металла: золотистого, серебристого, бронзового. Мегатренд — хромированные стрелы. Высший пилотаж — яркие стрелы светлых сияющих цветов, контрастирующие с темной дымкой, выполненной тенями.

Серебристые стрелы смотрятся очень экстравагантно

— А что стало в макияже глаз антитрендом?

— Микс различных цветов с переходами. Цвет должен быть один! Антитрендом являются и перламутровые текстуры теней, а также макияж на их основе. Такое сочетание можно позволить лишь в неносибельном варианте макияжа — подиумном или для фотосессии.

— Особая тема разговора — брови. Как известно, красивые брови — визитная карточка каждой женщины. Какая сейчас мода в их оформлении?

— По-прежнему актуальны брови, которые темнее цвета волос на порядок тонов. Они шире естественных линий и имеют почти прямую линию на манер мужских бровей. Укладывают их в стиле «гранж» — с эффектом легкой небрежности, расчесывая вверх. Также в тренде брови женственные, умеренно широкие и с легким изгибом. Не рекомендую тонкие брови с достаточно высокой «аркой». Брови, идеально уложенные по росту волосков, также не актуальны в 2020 году.

— А что можете посоветовать в отношении ресниц?

— Как говорится, ресниц много не бывает, но нарощенные ресницы уступают место густо прокрашенным тушью. Цветные ресницы подойдут для летнего варианта. Фавориты в палитре — синий и зеленый. При этом помните правило: используйте только один яркий цвет в макияже!

— Какие ресницы в антитренде?

— Густо нарощенные.

— Очень важно иметь красивые губы. Какие сегодня тренды в их оформлении?

— Однотонность и монохромность — вот самый главный тренд в макияже губ. Формы естественные, никаких искусственных увеличений. А вот эксперименты с цветом приветствуются любые. Обратите внимание на матовые текстуры, создающие «бархатный эффект» в темных глубоких цветах. Это могут быть красный, бордо и слива. Глянцевые текстуры эффектны в светлых или прозрачных вариациях. Прозрачный блеск, создающий эффект «стекла», вне моды. Он актуален всегда!

- А что не модно?

— Сияющий атласный перламутр. Его не должно быть ни в темных глубоких цветах, ни в ярких самодостаточных — например, в красном. Если предпочитаете блеск, выбирайте в виде очень крупных сияющих частиц в прозрачных и полупрозрачных текстурах.

— Цветом года объявлен синий. Нейл-стилисты предлагают дизайны с использованием этого цвета, ассоциирующегося с небом и морем. А какое место синий занимает в макияже?

— Знаете, в макияже держится в моде уже достаточно долго. Он придает яркость образу. Понадобятся синяя тушь, карандаш, подводка или небольшие акценты, сделанные тенями.

Синий – цвет 2020 года. Актуален он и в макияже

— Как правильно подобрать цвет румян?

— В моде розовые оттенки. Но советую не следовать моде слепо! Если вы избрали яркий цветной color makeup или темный выразительный макияж smoky, румяна не стоит применять. Идеально этот тренд будет смотреться в образах: nude, natural, anti age makeup, romantic.

— Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сочетать макияж с маникюром и нарядом?

— Важно, чтобы в образе один цвет был доминирующим.

— Известно, что в женщине должно быть все гармонично. Каковы для вас критерии хорошего вкуса?

— Ни в коем случае не должно быть перебора.

Татьяна Бойко: «Я живу своим творчеством и наслаждаюсь им»

— Творческие люди часто зависят от вдохновения. А что вас, Татьяна, вдохновляет на творчество?

— Сама жизнь. Я черпаю вдохновение во всем. Даже дуновение ветра может вдохновить меня на новую идею.

— Какое ваше профессиональное кредо?

— Свою работу я обожаю и считаю хобби. Моей целью никогда не были деньги. Наверное, поэтому я достигла успеха в профессии. Любимым делом занимаюсь уже 20 лет. Я визажист и преподаватель. Мне нравится делиться знаниями. Живу своим творчеством и наслаждаюсь им.

Ранее о модном тренде 2020 года дизайне bubble — маникюре с эффектом пены или пузырьков на ногтях — «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

Фото из альбома Татьяны Бойко

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