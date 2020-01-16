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Украина

СМИ ответили на оправдания бизнесменов по поводу попытки захвата «Киевметростроя»

19:21 16 января 2020 39
Киевметрострой
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В четверг, 16 января, во время пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Украина» глава Наблюдательного совета ПАТ «Киевметрострой» Олег Токарев в присутствии еще ряда участников, которых называют рейдерами, якобы связанными с экс-главой «Укрбуда» Максимом Микитасем, разъяснили свою позицию, передает УНН.

В частности было заявлено о законности назначения Александра Метелицы главой «Киевметростроя» и внесении соответствующей информации в Госреестр юрлиц. В тоже время журналисты, присутствовавшие на мероприятии, заметили, что антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции назвала действия нотариуса «серьезным нарушением и кричащим фактом».

Журналисты также напомнили, что Министерство юстиции отменило незаконное изменение Госреестра, а нотариус, нарушивший постановление суда о запрете на внесение изменений в реестр, лишился права заниматься профессиональной деятельностью.

Заслуженный юрист Украины, управляющий партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры"Михаил Ильяшев, участвовавший в пресс-конференции вместе с Токаревым, заявил, что министр юстиции Денис Малюська не имел отношения к отмене регистрации.

«Это частная точка зрения отдельных лиц из министерства», — заявил Михаил Ильяшев.

Потом участники пресс-конференции заявили, что отмена регистрации была из-за «технической ошибки» нотариуса. Однако представители СМИ в ответ процитировали самого главу Минюста, прямо назвавшего произошедшее попыткой рейдерского захвата.

Представители СМИ также возмутились тем, что после обещания Малюськи не допустить рейдерского «отжима» «Киевметростроя», его инициаторы не прекращают попыток взять предприятие под контроль.

«Мы не видели пост министра. Потому не можем его комментировать», — сказал Ильяшев, отмахнувшись от предложения журналистов показать или процитировать пост министра в Facebook.

Он также заявил, что никакого решения суда, запрещающего вносить изменения в Госреестр юрлиц, якобы не существует. На что журналисты заметили, что именно на основе этого «несуществующего» решения Минюст вынес постановление об отмене регистрации главой «Киевметробуда» Александра Метелицы.

Олег Токарев под напором журналистов признал, что у него и ряда других лиц проводились обыски по делу о попытке захвата предприятия. В тоже время вопросы о связи с Микитасем участниками пресс-конференции практических игнорировались.

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