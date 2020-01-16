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Международный букмекерский холдинг Parimatch поддерживает инициативу ВР о легализации игорного бизнеса

19:56 16 января 2020 85
игорный бизнес
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Принятие законопроекта 2285-Д в первом чтении — это первый шаг к созданию справедливых правил игры в данной отрасли, привлечению инвестиций и внедрению новых технологий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Легальная отрасль создаст тысячи рабочих мест, наполнит государственный и местные бюджеты, приведет к росту туризма, а также будет способствовать противодействию коррупции в профессиональном спорте. Кроме того, налоговые поступления от игорного бизнеса могут формировать эффективные фонды поддержки культуры, медицины, спорта», — говорится в сообщении.

В то же время, для того чтобы игорная индустрия стала дееспособной для профессионального рынка, полезной государству и обществу, в законе должны быть доработаны и отображены стандарты, которые будут соответствовать лучшим мировым практикам.

Согласно информации пресс-службы, инвестор должен чувствовать, что условия на рынке справедливы, и в первую очередь справедливо налогообложение: «Поэтому ко второму чтению мы ожидаем, что будут подготовлены и изменения в Налоговый кодекс Украины. Важно сбалансировать цены на лицензии с налоговыми нагрузками. Иностранный бизнес и украинские компании не смогут инвестировать в экономику Украины без понимания налоговой концепции и понятной модели возврата инвестиций».

Пресс-служба подчеркнула, что на народных депутатов Украины ложится большая ответственность за подготовку ко второму чтению редакции законопроекта, которая сможет отвечать наивысшим мировым стандартам организации игорного бизнеса.

«Международный холдинг Parimatch открыт к диалогу и сотрудничеству с законодателями в рамках доработки законопроекта. Мы будем рады поделиться нашей обширной многолетней международной экспертизой», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

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