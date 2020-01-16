Происшествия

Ребенок едва не погиб в киевской поликлинике: момент ЧП попал на видео

Чрезвычайное происшествие в киевской поликлинике, когда на маленького мальчика рухнули металлические двери, записала камера в медучреждении. В соцсетях показали видео, где запечатлен момент трагедии.

Мать пострадавшего рассказывала «ФАКТАМ», что в момент ЧП она как раз остановилась у окошка регистратуры, а четырехлетний сын вместе с еще одним мальчиком проследовали дальше по коридору. В какой-то момент дети приблизились к дверям, небрежно прислоненным к стене. Все трое дверей рухнули на ребенка. Он оказался приваленным тяжелыми конструкциями.

На помощь мальчику тут же кинулись взрослые посетители поликлиники. Матери мальчика вместе с другими пациентами удалось высвободить ребенка.

Напомним, мальчик в результате ЧП получил перелом бедренной кости. Оперировать малыша врачи пока не спешат, поскольку ребенок болен ветрянкой (из-за которой семья и пришла в поликлинику).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожий случай был в Харькове, когда на ребенка упал плохо закрепленный рентген-аппарат.

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