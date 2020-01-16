Процедура импичмента Трампу вышла на завершающий этап

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В среду, 15 января, Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу на рассмотрение в Сенат дело об импичменте президента Дональда Трампа. Теперь верхняя палата Конгресса должна рассмотреть две статьи обвинений в отношении главы государства — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

Голосование в Палате представителей прошло четко по партийной принадлежности. Все конгрессмены-республиканцы выступили против передачи дела в Сенат. Все демократы за исключением одного проголосовали «за». В итоге голоса разделились следующим образом: 228 члена Палаты представителей сочли выдвинутые против Трампа обвинения обоснованными, 193 оказались с этим не согласны.

Результаты голосования были предсказуемы. Поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси еще до их оглашения назвала семь человек, которые будут выступать в качестве обвинителей президента в Сенате. Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джеррольд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Естественно все семеро — демократы.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», рассмотрение дела об импичменте в Сенате, согласно действующему законодательству, напоминает суд присяжных. Есть обвинители (мы их уже назвали) и есть защита. Ее может определить Белый дом. Председателем на слушаниях будет глава Верховного суда США Джон Гловер Робертс-младший. В четверг, 16 января, его и всех сенаторов приведут к присяге.

Сто сенаторов будут выполнят на слушаниях роль присяжных. Именно им предстоит определить, виновен президент или нет. Только в настоящем суде вердикт должны поддержать все присяжные. В случае с импичментом главу государства отстранят от власти в том случае, если его сочтут виновным две трети сенаторов. А вот это как раз вряд ли произойдет, поскольку в Сенате большинство мест у республиканцев.

Тем не менее, Пелоси и ее соратники не намерены отступать. Спикер Палаты представителей заявила, что взятый демократами месяц перерыва после декабрьского заседания, на котором был заслушан отчет комиссии, изучавшей показания свидетелей по делу об импичменте, позволил собрать новые доказательства вины Трампа.

Американские СМИ сообщают, что речь идет о копии письма личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, в котором подтверждается, что Трамп знал о его попытках получить компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. В этом же письме американский лидер одобрил личную встречу Джулиани с Владимиром Зеленским, который тогда выиграл второй тур президентских выборов в Украине.

Второй документ, который будет передан в Сенат, это копия письма Джулиани Зеленскому. В нем адвокат настаивает на личной встрече, при этом подчеркивает, что действует с разрешения и по поручению президента США.

С точки зрения демократов эти письма крайне важны, поскольку доказывают, что Трамп был полностью осведомлен о попытках Джулиани добыть компромат на Байдена и заставить Зеленского публично выступить с заявлением о возобновлении расследования в Украине деятельности компании Burisma, членом совета директоров которой на протяжении пяти лет был сын Байдена Хантер. На слушаниях в рамках процедуры импичмента представители Трампа неоднократно заявляли, что президент не знал об инициативе Джулиани. Мол, адвокат действовал, не поставив Трампа в известность.

Также сообщается, что бизнесмен с украинским корнями Лев Парнас, помогавший Джулиани организовывать встречи с украинскими политиками и чиновниками, включая двух бывших генеральных прокуроров и одного действовавшего на тот момент генпрокурора, согласился сотрудничать со следствием и передал стороне обвинения ряд файлов и документов, доказывающих вину Трампа. Напомним, Парнас и его бизнес-партнер Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года при попытке покинуть США.

Вся эта история с поиском компромата на Байдена, давлением на Зеленского, визитами Джулиани в Украину получила в СМИ название «Украинагейт».

Заседания в Сенате могут начаться уже 21 января. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл. Слушания намерены транслировать в прямом эфире крупнейшие американские телеканалы. Как полагают эксперты, услышанное и увиденное способно так или иначе повлиять на предвыборный рейтинг Дональда Трампа. Ведь наступивший год является годом очередных президентских выборов в Соединенных Штатах. День голосования назначен на 3 ноября.

Пока не ясно, появится ли сам Трамп на слушаниях в Сенате. Пока президент излучает уверенность и заявляет, что история с импичмент ударит по демократам, а не по его имиджу, поскольку простые американцы увидят, насколько абсурдны и смехотворны выдвинутые против президента обвинения.

Остается напомнить, что это третий импичмент президенту в истории США. Процедура проводилась дважды. В 1868 году в отношении Эндрю Джонсона и в 1998 году в отношении Билла Клинтона. В обоих случаях Сенат снял обвинения с президентов, Джонсон и Клинтон доработали в Овальном кабинете до конца своих президентских сроков.

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