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Украина

Сильные морозы отменяются: синоптики уточнили прогноз на выходные

7:20 17 января 2020 43
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Конец рабочей недели Украине обещает ясную погоду без осадков. Приблизительно такой же будет и погода в выходные. Небольшие заморозки возможны лишь в ночное время, а днем будет сравнительно тепло. Вместо Крещенских морозов, антициклон обеспечит Украине до 5 градусов выше нуля.

Днем 17 января теплее всего будет в Закарпатье и во Львовской области. Там к полудню воздух прогреется до +6…8 градусов. Утром по всей Украине возможны туманы.

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18 января погода не принесет сюрпризов. На большей части территории Украины будет сухо. Ночью ощутимый мороз до −8…−10 возможен в Закарпатье и на Буковине. Днем по все Украине +2…+4 градуса и только на крайнем западе до +8.

карта

19 января на праздник Крещения искупаться в проруби большинству желающих не удастся. Морозы в ночное время ожидаются по всей Украине с разбросом от -5 на востоке, до -7 на западе. Но уже утром температура выйдет на плюсовые отметки, а к полудню потеплеет до +4, а на Закарпатье до +6 градусов.

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Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для «ФАКТОВ» ориентировочный прогноз погоды на февраль. Синоптик ожидает быструю весну, а потом возвращение в конце месяца «правильной» зимней погоды с холодами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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