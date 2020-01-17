Сильные морозы отменяются: синоптики уточнили прогноз на выходные

Украина

Конец рабочей недели Украине обещает ясную погоду без осадков. Приблизительно такой же будет и погода в выходные. Небольшие заморозки возможны лишь в ночное время, а днем будет сравнительно тепло. Вместо Крещенских морозов, антициклон обеспечит Украине до 5 градусов выше нуля.

Днем 17 января теплее всего будет в Закарпатье и во Львовской области. Там к полудню воздух прогреется до +6…8 градусов. Утром по всей Украине возможны туманы.

18 января погода не принесет сюрпризов. На большей части территории Украины будет сухо. Ночью ощутимый мороз до −8…−10 возможен в Закарпатье и на Буковине. Днем по все Украине +2…+4 градуса и только на крайнем западе до +8.

19 января на праздник Крещения искупаться в проруби большинству желающих не удастся. Морозы в ночное время ожидаются по всей Украине с разбросом от -5 на востоке, до -7 на западе. Но уже утром температура выйдет на плюсовые отметки, а к полудню потеплеет до +4, а на Закарпатье до +6 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для «ФАКТОВ» ориентировочный прогноз погоды на февраль. Синоптик ожидает быструю весну, а потом возвращение в конце месяца «правильной» зимней погоды с холодами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter