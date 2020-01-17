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Опасные туманы: синоптики предупредили водителей о высоком риске аварий
Ситуация на дорогах Украины утром 17 января будет сложной из-за туманов. Украинский гидрометцентр предупредил водителей, что туманы в первой половине дня снизят видимость на трассах до 200−500 метров, повысится риск аварий, потому очень важно использовать противотуманные фары и держать дистанцию.
На основных государственных трассах продолжается обработка против гололеда ввиду усиления ночных морозов. Проблема гололедицы в ближайшие дни будет актуальна для Днепропетровской, Ровенской, Херсонской, Запорожской области.
В Ивано-Франковской области дороги местами заснеженные, водителей просят учесть погодную ситуацию при проезде через Вышковский перевал на Прикарпатье.
Ограничения на движение транспорта в регионах не вводились, заторов на трассах государственного значения также не зафиксировано.
Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков днем, но с одновременным усилением морозов в ночное время.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.