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Украина

Опасные туманы: синоптики предупредили водителей о высоком риске аварий

8:58 17 января 2020 31
туман
Инф. «ФАКТОВ»

Ситуация на дорогах Украины утром 17 января будет сложной из-за туманов. Украинский гидрометцентр предупредил водителей, что туманы в первой половине дня снизят видимость на трассах до 200−500 метров, повысится риск аварий, потому очень важно использовать противотуманные фары и держать дистанцию.

На основных государственных трассах продолжается обработка против гололеда ввиду усиления ночных морозов. Проблема гололедицы в ближайшие дни будет актуальна для Днепропетровской, Ровенской, Херсонской, Запорожской области.

В Ивано-Франковской области дороги местами заснеженные, водителей просят учесть погодную ситуацию при проезде через Вышковский перевал на Прикарпатье.

Ограничения на движение транспорта в регионах не вводились, заторов на трассах государственного значения также не зафиксировано.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков днем, но с одновременным усилением морозов в ночное время.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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