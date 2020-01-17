«Я готов на подлости!»: названы самые коварные знаки зодиака

Стиль жизни

Когда с нами поступают некрасиво, мы, глядя на источник наших неприятностей, недоумеваем: и откуда ты такой взялся? Конечно, в определенных условиях на интриги и коварство способен любой человек, но, оказывается, представители некоторых знаков зодиака склонны к таким негативным проявлениям больше, чем другие. О том, какие знаки считаются самыми коварными, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. (лунный календарь от астролога на 13−19 января читайте здесь.)

«Стать врагом Скорпиона опасно для жизни»

— Самым коварным знаком зодиака является Водолей, — считает Людмила. - Его представители созданы для того, чтобы плести интриги, в этом смысле они дали бы фору двору Медичи, в котором, как мы знаем из истории, интриги были образом жизни. Они, если хотите, Моцарты коварства, поскольку интригуют не по необходимости или принуждению, а по велению души и сердца. Коварство Водолеев для них самих не составляет никакой сложности — они интригуют, как дышат: легко, без напряжения. Вы никогда не догадаетесь о том, какой план зреет в голове Водолея, пока он не воплотит его в жизнь, после чего будете чрезвычайно удивлены масштабом и глубиной коварства. Но предпринимать что-либо будет уже поздно, как говорила Фаина Раневская в фильме «Золушка»: «Дельце сделано!» К тому же Водолеи умеют так трогательно раскаиваться — или делать вид, что раскаиваются, — что долго сердиться на них невозможно. Представителей знака, похожих на несносных детей, довольно быстро прощают даже за самые неблаговидные поступки, чем они охотно и пользуются.

— Кого мы можем поместить на второе место в рейтинге интриганов?

— Пожалуй, Скорпиона. Только ленивый не писал о том, какой это сложный и тяжелый знак, но о том, что ему в искусстве интриг цены нет, почему-то упоминают нечасто. Представителей этого знака с дорогой душой приняли бы в Орден иезуитов, главный слоган которого — «цель оправдывает средства». Именно этим он отличается от Водолея, который превращает свое коварство в произведение искусства. Скорпион делает подлости решительно и уверенно, не озадачиваясь нормами морали и порядочности. Если ему нужно за что-то отомстить человеку, он будет использовать любые средства, которые попадут под руку, не испытывая никаких угрызений совести. И если вы скажете Скорпиону, что он не имел права так низко поступать, он искренне удивится, поскольку считает себя вправе казнить и миловать.

Если говорить о целях, которые преследуют в таких случаях представители знака, то они редко бывают конструктивными. Скорпионы делают другим гадости не из желания получить новую должность или выслужиться перед начальством. Чаще всего ими движет месть, которую они могут вынашивать годами, не зря говорят, что стать врагом Скорпиона опасно для жизни.

«Делают гадости между делом и зачастую мгновенно о них забывают»

— Что заставляет интриговать следующий знак?

— Причина коварства Близнецов — в их креативной и одновременно двойственной натуре. С одной стороны, представители этого знака, как сказочный Тяни-Толкай, никогда не знают покоя — их постоянно тянет в разные, зачастую противоположные, стороны: одному из Близнецов хочется мороженого, а другому — убить кого-то. Как-то примирить и совместить одного с другим представителям знака и помогает коварство, свойственное им, что называется, от рождения. В отличие от Водолеев, которые тщательно готовятся к каждой своей интриге, разрабатывая поэтапный план с учетом мельчайших деталей, Близнецы делают ближним гадости походя, между делом, и зачастую мгновенно о них забывают — до следующего раза. Правда, коварство этого знака отличается и от Скорпионьего, Близнецы относятся к своим интригам легче: они не концентрируются на них и, если что-то мешает им воплотить свои планы в реальность, легко от них отказываются. Коварство для них не самоцель, они не станут посвящать мести всю свою жизнь.

— Кто уступает Близнецам в искусстве интриги?

— Наверное, еще один двойственный знак — Рыбы. Причем его представители делают подлости без определенной цели — просто так, как говорил Портос из знаменитого фильма о мушкетерах: «Я дерусь просто потому, что дерусь!» При этом подлости, которые Рыбы делают другим людям, сами они таковыми не считают. Если вы напрямую спросите их о том, почему они так поступили, в ответ услышите: «А что в этом такого? Я хотел (а) как лучше!» И как бы вы ни объясняли, что он сделал гадость, представитель знака Рыб будет стоять на своем: ни о чем таком — нехорошем — даже не помышлял. Такая вот простота, которая, как говорят в народе, хуже воровства.

— Заключает этот условный рейтинг…

— …знак Тельца. Те, кто привык относиться к его представителям, как к простодушным и безобидным увальням, к счастью, с коварством Тельца до сих не сталкивались, иначе мнение о них было бы совсем другим. В оправдание представителей знака надо сказать, что чаще всего они делают подлости из страха перед выяснением отношений, чего стараются избежать всеми возможными способами. Зачем портить нервы в ссорах и конфликтах, если соперника легко можно нейтрализовать? Именно так рассуждают Тельцы, убирая с дороги — хотя бы на время — не только конкурентов, но и друзей и близких людей. Еще одна причина, способная заставить представителей этого знака совершить подлость, — скука. Если не занять их каким-нибудь делом, они, вполне возможно, начнут плести такие интриги, что никому не под силу будет их распутать.

Ранее Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», что ждет в 2020 году все знаки восточного гороскопа.

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