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Пытался ограбить храм, матерился и угрожал: священник попал в скандал на Волыни (видео)
Скандальный инцидент произошел в селе Жидичин Волынской области в пятницу, 17 января.
— Ночью неизвестный с помощью лестницы проник с тыльной стороны в храмовый комплекс Свято-Николаевской церкви и пытался вынести из него различные предметы. Это заметила Храмовая служба внутренней безопасности. Неизвестного заблокировали в помещении, а охрана вызвала полицию. До ее приезда мужчина пытался выбить двери, угрожал и матерился, — сообщает сообщество «Монашество Волыни».
Как информирует издание «Волынь 24», увидев полицейских, мужчина совершил прыжок со второго этажа колокольни, в результате чего сломал ногу. Злоумышленником оказался бывший настоятель УПЦ (МП) Свято-Николаевского храма. Сотрудники полиции составили соответствующие протоколы, опросили свидетелей.
По утверждению других источников, когда правоохранители обнаружили священника, тот отказался сдаться им и попытался покончить жизнь самоубийством — прыгнул с колокольни. Но высота оказалась недостаточной, и все кончилось открытым переломом ноги.
Издание «Первый» напомнило об еще одном инциденте с этим священником, который произошел в феврале 2019 года. Тогда неизвестные пытались поджечь храм. Местные жители стали круглосуточно дежурить возле церкви. 23 февраля в 4 часа утра священник подошел к дежурившим активистам и принялся стрелять из ружья. К счастью, тогда никто не пострадал.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области священника обвинили в насилии над домашними.
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