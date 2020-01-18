Общество и люди

Пытался ограбить храм, матерился и угрожал: священник попал в скандал на Волыни (видео)

Скандальный инцидент произошел в селе Жидичин Волынской области в пятницу, 17 января.

— Ночью неизвестный с помощью лестницы проник с тыльной стороны в храмовый комплекс Свято-Николаевской церкви и пытался вынести из него различные предметы. Это заметила Храмовая служба внутренней безопасности. Неизвестного заблокировали в помещении, а охрана вызвала полицию. До ее приезда мужчина пытался выбить двери, угрожал и матерился, — сообщает сообщество «Монашество Волыни».

Как информирует издание «Волынь 24», увидев полицейских, мужчина совершил прыжок со второго этажа колокольни, в результате чего сломал ногу. Злоумышленником оказался бывший настоятель УПЦ (МП) Свято-Николаевского храма. Сотрудники полиции составили соответствующие протоколы, опросили свидетелей.

По утверждению других источников, когда правоохранители обнаружили священника, тот отказался сдаться им и попытался покончить жизнь самоубийством — прыгнул с колокольни. Но высота оказалась недостаточной, и все кончилось открытым переломом ноги.

Издание «Первый» напомнило об еще одном инциденте с этим священником, который произошел в феврале 2019 года. Тогда неизвестные пытались поджечь храм. Местные жители стали круглосуточно дежурить возле церкви. 23 февраля в 4 часа утра священник подошел к дежурившим активистам и принялся стрелять из ружья. К счастью, тогда никто не пострадал.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области священника обвинили в насилии над домашними.

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