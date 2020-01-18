24.09 / 24.40 26.66 / 27.11
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пытался ограбить храм, матерился и угрожал: священник попал в скандал на Волыни (видео)

11:59 18 января 2020 156
храм
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Скандальный инцидент произошел в селе Жидичин Волынской области в пятницу, 17 января.

— Ночью неизвестный с помощью лестницы проник с тыльной стороны в храмовый комплекс Свято-Николаевской церкви и пытался вынести из него различные предметы. Это заметила Храмовая служба внутренней безопасности. Неизвестного заблокировали в помещении, а охрана вызвала полицию. До ее приезда мужчина пытался выбить двери, угрожал и матерился, — сообщает сообщество «Монашество Волыни».

Как информирует издание «Волынь 24», увидев полицейских, мужчина совершил прыжок со второго этажа колокольни, в результате чего сломал ногу. Злоумышленником оказался бывший настоятель УПЦ (МП) Свято-Николаевского храма. Сотрудники полиции составили соответствующие протоколы, опросили свидетелей.

По утверждению других источников, когда правоохранители обнаружили священника, тот отказался сдаться им и попытался покончить жизнь самоубийством — прыгнул с колокольни. Но высота оказалась недостаточной, и все кончилось открытым переломом ноги.

Издание «Первый» напомнило об еще одном инциденте с этим священником, который произошел в феврале 2019 года. Тогда неизвестные пытались поджечь храм. Местные жители стали круглосуточно дежурить возле церкви. 23 февраля в 4 часа утра священник подошел к дежурившим активистам и принялся стрелять из ружья. К счастью, тогда никто не пострадал.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области священника обвинили в насилии над домашними.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Оля Полякова

Ох уж эти ноги: Оля Полякова взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике

Дарья Жукова и Ставрос Ниаркос

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)

праздник Крещения

Крещение: чего нельзя и что нужно делать в праздник

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер