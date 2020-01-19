Происшествия

В Киеве хулиганы за ночь прокололи колеса 30 автомобилей (фото)

В Киеве активизировались «кольщики резины» — хулиганы, по ночам прокалывающие колеса припаркованным автомобилям. На этот раз пострадали машины, оставленные во дворах по улице Энтузиастов в Днепровском районе города. Неизвестные мстители порезали колеса в 30 авто.

Как сообщает страница dtp.kiev.ua в Facebook, от хулиганов пострадали автомобили, оставленные на участке с 25-го по 37-й дом по улице Энтузиастов.

В соцсетях спорят, какими мотивами руководствуются «кольщики». То ли повреждение колес объясняется ненавистью к автовладельцам, то ли вандалы пытаются загрузить заказами ближайший пункт шиномонтажа.

Напомним, ранее в Черновцах неизвестные хулиганы устроили рейд и повредили машины, оставленные на улицах. Автомобилям прокалывали колеса, а еще две машины были подожжены.

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