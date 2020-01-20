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Спорт

Король Instagram проиграл 1 млн долларов, поставив на победу Серроне над Макгрегором (фото)

12:17 20 января 2020 101
Дэн Билзерян
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Американский игрок в покер и актер Дэн Билзерян, которого называют Королем Instagram (у 39-летнего мультимиллионера около 30 млн подписчиков в соцсети!), проиграл большую сумму, сделав ставку на бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

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Зарубежные СМИ сообщают, что Билзерян, у которого, кроме американского есть и армянский паспорт, поставил примерно 1 млн долларов на победу Серроне, который в итоге проиграл нокаутом на 40-й секунде.

Перед боем Дэн даже опубликовал в Instagram-сторис фото, на котором были запечатлена огромная сумма денег, часть из которых он поставил на Серроне.

Дэн Билзерян

«Ха-ха. Вот дерьмо», — написал Билзерян в Twitter после боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры в бою Макгрегор — Серроне ставили на ирландца.

Фото Instagram

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