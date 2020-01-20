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В Польше неизвестные надругались над могилой воинов УПА (фото)
В Польше зафиксирован очередной акт вандализма в отношении украинских мемориалов — на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА. Напомним, самым скандальным фактом украинско-польского противостояния стало уничтожение памятника воинам УПА в Грушовичах возле Перемышля в 2017 году.
Об этом факте стало известно от одного из местных жителей, который побывал на горе во время рождественских праздников, информирует Европейская правда.
Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА — жителям окрестных сел, которые погибли в бою с войсками НКВД 2−3 марта 1945 года. Сейчас обломки мемориала выброшены в яму, а с соседних деревьев сорваны вышитые рушники, которые там были повязаны осенью, во время чествования погибших повесили польские активисты и представители интеллигенции.
Обломки доски выбросили в яму
Место памяти на горе Монастырь был установлено законно в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej).
Напомним, в соответствии с украинско-польскими договоренностями, в сентябре 2019 года Украина официально разблокировала эксгумацию захоронений поляков на нашей территории. Условиями является привлечение к работам украинского исполнителя, получившего все необходимые разрешения.
Фото украинского ресурса в Польше «Наше слово»
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