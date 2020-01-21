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Происшествия

Вынесли из квартиры сейф: в Одессе иностранцы устроили ограбление на миллион (видео)

13:24 21 января 2020 423
Вынесли из квартиры сейф: в Одессе иностранцы устроили ограбление на миллион (видео)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе 20 января задержаны трое иностранцев, обокравших квартиру более чем на миллион гривен. Как сообщили в полиции, трое мужчин проникли в жилище 46-летней жительницы Приморского района города и вынесли сейф с деньгами и драгоценностями на сумму свыше миллиона гривен. (Ранее под Киевом ограбили дом известного травматолога, также забрав деньги и драгоценности.)

«Сотрудники Шевченковского отделения полиции, к которым обратилась потерпевшая, установили, что к преступлению причастны выходцы из Кавказского региона в возрасте 27-ми, 36-ти и 45 лет», — уточнили в полиции.

После блокирования автомобиля, на котором скрылись правонарушители, в его салоне полицейские изъяли часть имущества заявительницы, набор отмычек к замкам и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.

Кроме того, у задержанных обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

По факту открыто уголовное производство. Злоумышленники помещены в СИЗО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограблении в Херсоне. Там большую сумму денег и ювелирные украшения вынесли из квартиры судьи. А под Киевом в коттеджном городке наглый вор обокрал более 80 домов, пока хозяева спали.

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