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Баскетбольное дерби в США завершилось массовой дракой (видео)
Дерби в американской студенческой лиге NCAA между командами «Канзас» и «Канзас Стэйт» завершилось дикой массовой дракой.
На последней секунде встречи при счете 81:59 в пользу «Канзаса» центровой победившей команды Сильвио де Соуза шикарным блок-шотом помешал поразить кольцо убежавшему в быстрый отрыв Дахуану Гордону. После этого герой эпизода подошел к поверженному сопернику и сказал ему, видимо, что-то оскорбительное. Игроки «Канзаса» тут же отреагировали на неспортивное поведение де Соузы, и завязалась потасовка.
В разгар драки де Соуза даже поднял над собой стул, но не воспользовался им лишь благодаря ассистенту главного тренера своей команды Джерренсу Ховарду.
Когда страсти улеглись, баскетболисты обеих команд еще вернулись на площадку для пробития штрафных бросков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский и грузинский борцы устроили массовую драку на турнире в Турции.
Фото businesinsider.com
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