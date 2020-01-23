Мир

В Китае зафиксировали первую смерть от коронавируса вне эпицентра вспышки: ВОЗ отказалась объявлять ЧС

Власти Китая признали факт первой гибели пациента от осложнений после коронавируса за пределами города Ухань, ставшего эпицентром заболевания.

Где именно погиб инфицированный, пока не сообщается.

Одновременно стало известно, что невзирая на стремительное распространение нового коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на международном уровне.

«Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По официальным данным, обнародованным в Китае, коронавирусом уже заразились не менее 633 человек, из которых 95 находятся в критическом состоянии. Случаи заражения также были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США и Вьетнаме. Смертей за пределами Китая пока не зафиксировано.

Напомним, ранее стало известно, к каким мерам прибегают в Китае для предупреждения дальнейшего распространения заболевания, и что делают в Украине, чтобы не допустить появления коронавируса в нашей стране.

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