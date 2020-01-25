Мумия заговорила: ученые реконструировали голос жреца, жившего 3 тысячи лет назад

Мир

Британским ученым удалось восстановить кусочек Египта — страны на берегах Нила, которая была колыбелью мировой цивилизации.

В частности, они получили трехмерную модель голосового тракта древнеегипетской мумии и воссоздали его искусственную копию, чтобы реконструировать голос жреца эпохи Рамзеса XI.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на Scientific Reports (Nature).

Сообщается, что древнеегипетский жрец Несамун умер еще около 1100 года до нашей эры, во времена правления Рамзеса XI, однако его тело дошло до наших дней. Мумию обнаружили в храмовом комплексе Карнак, и с первой трети XIX века останки хранятся в музее британского Лидса.

Саркофаг покрыт узорами и надписями, среди которых есть «загробная мольба» жреца: он просил богов вернуть ему дар речи, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную жизнь после смерти. Ученые, работающие в рамках проекта Voices from the Past, решили помочь Несьямуну осуществить желаемое, используя технологию реконструкции звуков.

Издание отмечает, что тело сохранилось далеко не идеально: небо и язык давно истлели, хотя многие другие мягкие ткани голосового тракта жреца остались почти в целости. Это и позволило команде профессора Лондонского университета Дэвида Говарда заняться практической реконструкцией голоса Несамуна.

Статью сопровождает звуковой фрагмент, демонстрирующий произнесение слога Neh («не») голосом Несамуна. Запись короткая, однако авторы считают, что их задачей была демонстрация самого принципа реконструкции, который вскоре может найти уже более широкое и впечатляющее применение.

Хорошо сохранившийся голосовой тракт жреца позволил применить компьютерную томографию для создания его трехмерной модели и дополнения недостающих «деталей» на основе более широких представлений о человеческой анатомии.

Впрочем, напоминает издание, ранее ученые реконструировали еще более древний голос «ледяной мумии» — знаменитого Эци, погибшего в Альпах более 5000 лет назад. Но в случае древнеегипетского жреца задача была сложнее: его небо и язык истлели; в целости сохранились лишь мягкие ткани голосового тракта. С помощью компьютерного томографа инженеры составили трехмерную модель органов речи и распечатали ее на 3D-принтере. Ее соединили с искусственной гортанью и динамиком, а после записали получившийся звук: нечто среднее между «а» и «э».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Египте в пирамиде Джосера нашли «путь в загробный мир».

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