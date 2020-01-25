Мир

В Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами: первые подробности (фото, видео)

В Афганистане вертолет с украинским экипажем был атакован ракетой. Трое членов команды получили телесные повреждения легкой степени, а с места ЧП пилотов забрал другой вертолет.

Как сообщил телеканал tv8, авиасудно принадлежало молдавской компании и занималось доставкой гуманитарных грузов, в основном продуктов питания. Пресс-секретарь Управления гражданской авиации Молдовы Ирина Бодолица подтвердила факт авиаинцидента, а также что вертолет получил повреждения.



В Афганистане агентство Ariana News опубликовало фото, дающее представление о степени повреждения вертолета. Случилось авиапроисшествие около 8 часов утра по местному времени в провинции Гильменд.

По информации агентства, вертолет был атакован, поскольку его приняли за военный транспорт, доставляющий бойцов в район Каяки.

Напомним, в 2018 году в Афганистане погибли двое украинских вертолетчиков. Считается, что причиной трагедии стали технические неполадки.

Фото ariananews. af

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