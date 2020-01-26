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Число жертв коронавируса в Китае резко возросло
В Китае выросло число жертв нового коронавируса. От пневмонии, вызванной вирусом нового типа 2019-nCoV, скончались 56 человек. По последним данным, заражение подтверждено у 1975 лиц — китайских граждан, а также у иностранцев, вернувшихся из поездки в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал ситуацию как крайне тревожную.
По состоянию на 26 января первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Канаде. Мужчина 50 лет сам обратился к врачам в Торонто, заметив подозрительные симптомы после посещения китайского города Ухань. Сейчас больной находится под наблюдением специалистов.
Тем временем появление коронавируса в Москве не подтвердилось. Семь граждан Китая, экстренно госпитализированные 25 января, сдали анализы. Оказалось, что у пациентов вирусная инфекция, но не имеющая отношения к коронавирусу.
Ряд стран решили эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, считающегося центром распространения нового вируса. В городе был введен карантин и приостановлено железнодорожное, автобусное и авиасообщение. Теперь власти США планируют организовать спецрейс «Боинга», чтобы вывезти сотрудников консульства в Ухане и членов их семей в Сан-Франциско.
Франция собирается послать за желающими эвакуироваться автобус. Ожидается, что около 40 человек будут вывезены в город Чанша, где останутся, пока угроза не минует.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения обновила список рекомендаций ввиду распространения коронавируса. Пока ВОЗ не видит повода запрещать международное транспортное сообщение. Тем не менее, специалисты советуют установить сканеры в аэропортах и выявлять пассажиров с подозрительными симптомами. Украина с 26 января начинает воплощение в жизнь рекомендаций ВОЗ в аэропорту «Борисполь».
Фото CGTNOfficial/Twitter
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