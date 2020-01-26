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Спорт

Эффектный гол Безуса помог «Генту» разгромить чемпиона Бельгии (видео)

10:06 26 января 2020 335
Роман Безус
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Два футболиста сборной Украины Роман Безус и Игорь Пластун (Роман Яремчук, как известно, перенес операцию) в составе «Гента» поучаствовали в домашнем разгроме чемпиона Бельгии «Генка», цвета которого раньше защищал Руслан Малиновский.

На 52-й минуте встречи Безус при счете 1:1 эффектным ударом (шестым в сезоне!) вывел свою команду вперед, а на последних минутах «Гент» отличился еще дважды, разгромив соперника — 4:1.

Отметим, что вскоре после взятия ворот чемпиона Безус получил небольшое повреждение и был заменен на 66-й минуте, а вот защитник Пластун отыграл весь матч, отметившись голевой передачей.

Уверенная победа позволила «Генту» с 45 очками закрепиться в турнирной таблице чемпионата Бельгии на втором месте. От лидирующего «Брюгге» Эдуарда Соболя «буйволы» отстают на семь очков (причем у обидчика киевского «Динамо» — две игры в запасе). Третьим с 42 очками (и матчем в запасе) идет «Антверпен».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Безуса на 92-й минуте принес сборной Украины победу над эстонцами.

Фото kaagent. be

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