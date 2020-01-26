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На улицах Уханя безлюдно: украинский студент рассказал, что сейчас происходит в эпицентре вспышки коронавируса (видео)
В Китае в городе Ухань, где объявили карантин из-за коронавируса, улицы пустуют. Те жители, которые не успели уехать из города до прекращения транспортного сообщения, выходят на улицу лишь при крайней необходимости. Покидая дома, люди надевают не только медицинские маски, но порой и противогазы. Об этом рассказал украинский студент, который уехал на учебу в Ухань и теперь остается в закрытом городе.
По словам студента, украинцы в Ухане пробовали связаться с посольством, но там ответили, что централизованной эвакуации соотечественников не будет, выезжать можно своими силами и за свой счет.
Как рассказал студент проекту «Здоровье 24», пока что жизнь в университетском кампусе продолжается в обычном режиме, на входе в общежитие специальным градусником выявляют людей с высокой температурой. Учащихся с симптомами респираторной инфекции направляют в больницу для сдачи анализов.
После объявления об угрозе вируса медицинские маски стали дефицитом. «В супермаркете полно продуктов, выбирай, что хочешь: мясо, овощи и фрукты — все есть. Единственная проблема — это маски. На них теперь большой спрос и вместе с тем дефицит, поэтому на этом многие наживается. Поэтому обычная маска, которая ранее стоила 2−3 юаня, сейчас стоит 50, то есть приблизительная цена обычной медицинской маски составляет 175 гривен», — рассказал юноша.
Студент не видит ничего удивительного в том, что в Китае в ускоренном темпе строят больницы для заболевших. Это свидетельствует не о степени вирусной угрозы, а лишний раз доказывает, что в Китае абсолютно все строится быстро. «За время проживания в этой стране я понял, что они все строят очень быстро. Китай для меня — одно большое строительство. За пять дней они спокойно смогут построить больницу», — объяснил собеседник.
Пока транспортное сообщение с городом прекращено, подъездные пути в город перекрыты бетонными блоками.
Напомним, ранее в Китае показывали, как проводят дезинфекцию в городе Ухань. Жители мегаполиса ищут особые маски против вируса, а число жертв нового опасного заболевания достигло 56.
Фото thepapercn/Instagram
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