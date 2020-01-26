- 11:39 Команда Малиновского установила рекорд и забила супергол с центра поля
- 11:18 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция масс-стартов на этапе Кубка мира
- 11:16 "После победы Зеленского все остановилось": отставка Суркова стала следствием провала в Украине, — росСМИ
- 10:58 "Это было непонятно": Олю Полякову разочаровал отдых в Мексике
- 10:30 Украина захлебнется: Зеленскому указали на опасность быстрого мира с Россией
- 10:24 На улицах Уханя безлюдно: украинский студент рассказал, что сейчас происходит в эпицентре вспышки коронавируса
- 10:06 Эффектный гол Безуса помог «Генту» разгромить чемпиона Бельгии
- 09:55 Стало известно, кто из команды Зеленского будет контактировать с новым куратором Путина по Украине
- 09:50 Гарсия заявил, что Редкач укусил его со словами о Майке Тайсоне
- 09:33 «Наш сервис позволяет заказать фотографа в любой точке мира»: украинка превратила хобби в успешный бизнес
- 09:06 Ночная разборка в киевском Гидропарке: мужчине выстрелили в лицо
- 08:44 Гарсия – Редкач: полное видео боя
"После победы Зеленского все остановилось": отставка Суркова стала следствием провала в Украине, — росСМИ
Претензии Кремля к Владиславу Суркову, закончившиеся отставкой последнего, сводились к двум пунктам: потерей контроля над боевиками «ДНР» и «ЛНР» и провалу политики на украинском направлении. Окончательно решили судьбу Суркова итоги президентских выборов в Украине.
Об этом заявили политологи, опрошенные российским агентством «Медуза».
По мнению бывшего соратника Суркова, его проекты по Украине, направленные на федерализацию, поддержку русского языка, формирование нужных настроений в обществе, с января 2018 года затормозились. «А после победы Зеленского вообще все остановилось», — уточнил собеседник. Инициативу перехватили другие лица, в том числе и преемник Суркова Дмитрий Козак.
«Решение было принято давно — это отложенная отставка. Как таковой последней капли не было. Накопилась критическая масса просчетов… Творческий подход к политике и управлению, который практиковал Сурков, хорош для постмодернистских театральных постановок… Но применительно к реальной жизни — это катастрофа. Вся политика по украинскому направлению и Донбассу оказалась провальной. И никто теперь не понимает, что делать с этим воплощенным в реальности римейком на произведения Пелевина в авторской трактовке Суркова», — подытожил российский политолог Вадим Самодуров.
Напомним, 25 стало известно, что помощник российского президента Сурков покидает госслужбу. Освободившееся место в администрации Путина занял Дмитрий Козак.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.