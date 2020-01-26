Мир

Претензии Кремля к Владиславу Суркову, закончившиеся отставкой последнего, сводились к двум пунктам: потерей контроля над боевиками «ДНР» и «ЛНР» и провалу политики на украинском направлении. Окончательно решили судьбу Суркова итоги президентских выборов в Украине.

Об этом заявили политологи, опрошенные российским агентством «Медуза».

По мнению бывшего соратника Суркова, его проекты по Украине, направленные на федерализацию, поддержку русского языка, формирование нужных настроений в обществе, с января 2018 года затормозились. «А после победы Зеленского вообще все остановилось», — уточнил собеседник. Инициативу перехватили другие лица, в том числе и преемник Суркова Дмитрий Козак.

«Решение было принято давно — это отложенная отставка. Как таковой последней капли не было. Накопилась критическая масса просчетов… Творческий подход к политике и управлению, который практиковал Сурков, хорош для постмодернистских театральных постановок… Но применительно к реальной жизни — это катастрофа. Вся политика по украинскому направлению и Донбассу оказалась провальной. И никто теперь не понимает, что делать с этим воплощенным в реальности римейком на произведения Пелевина в авторской трактовке Суркова», — подытожил российский политолог Вадим Самодуров.

Напомним, 25 стало известно, что помощник российского президента Сурков покидает госслужбу. Освободившееся место в администрации Путина занял Дмитрий Козак.

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