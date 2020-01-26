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В Китае признались, что почти ничего не знают о новом вирусе
В Китае число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV превысило две тысячи человек. Тем не менее, Национальная комиссия по здравоохранению признала, что пока крайне мало знает, как о новом вирусе, так и о способах профилактики заболевания. Было подтверждено, что новый коронавирус оказался опаснее, чем тот, что спровоцировал вспышку атипичной пневмонии в 2002—2003 годах. Инкубационный период для новой вирусной инфекции составляет до 14 дней, причем весь этот период носитель вируса может заразить находящихся рядом.
Медицинские специалисты подтвердили, что есть риск дальнейшего распространения инфекции. Вирус будет мутировать, и пока нет данных, как отразятся мутации на степени опасности новой инфекции.
Тем временем в сети появилась карта, где в реальном времени отображается картина с заражением коронавирусом. Как видно на карте, пока все летальные случаи ограничены Китаем, но заболевших выявили уже в 14 странах. 26 января третий случай заражения коронавирусом подтвердился в США. В Калифорнии госпитализировали туриста, прилетевшего из города Ухань.
В общую сводку еще не попал 57-й летальный случай вследствие заражения коронавирусом. О нем стало известно во второй половине дня 26 января. Общее число заразившихся достигло 2036.
В Китае официально признали нехватку защитных средств. Ранее жители страны упоминали, что после вспышки заболевания стали дефицитом плотные медицинские маски. Теперь власти объявили, что запасы специальных биозащитных костюмов подходят к концу, защитную одежду для врачей, спасателей планируется закупить за рубежом.
23 января в Китае был введен карантин в городе Ухань провинции Хубэй, откуда, как полагают, началась вспышка заболевания. С 27 января такие же меры вводятся в городе Шаньтоу провинции Гуандун. Будет запрещен въезд на территорию автотранспорта и водного транспорта.
С 26 января на всей территории Китая будет запрещена перевозка и продажа всех видов диких животных. Запрет вводится бессрочно, до стабилизации эпидемической ситуации.
Напомним, ранее врачи составили список симптомов, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения предложила способы профилактики заболевания.
Фото swarajyamag.com
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