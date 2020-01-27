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Советник премьера Юрий Голик показал, какими станут новые украинские школы
В этом году в Украине будет выполнен масштабный проект «Большая Стройка», в ходе которого будут построены и модернизированы сотни школ, детских садиков и стадионов, а также введено в эксплуатацию тысячи километров дорог. Как будут выглядеть новые школы, показал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.
Он продемонстрировал процесс реконструкции опорной школы в Перещепино Днепропетровской области.
«Первые два фото — школа еще летом этого года и проект того, как она будет выглядеть после реконструкции. Все последующие фото — с официального сайта Днепропетровской ОГА — как школа меняется на глазах и выглядит сейчас», — пояснил советник главы правительства.
Голик, ранее занимавший должность советника главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, чья команда в 2015 году начала процесс модернизации школ, отметил важность преемственности.
«Хорошо, когда все проекты продолжаются и реализовываются», — подчеркнул он.
По словам Голика, согласно проекту «Большая Стройка», в 2020 году будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов и отремонтировано 4 000 км дорог.
«Днепропетровская область точно будет одним из лидеров», — убежден он.
Ранее советник премьер-министра Юрий Голик презентовал практическое руководство для оценки работы подрядчиков, которые будут строить школы, детсады и стадионы по всей стране. Инструкция написана на основе опыта работы Днепропетровской ОГА 2015−2019 годов.
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