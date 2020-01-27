Не становитесь у них на пути: названы самые успешные знаки зодиака

Стиль жизни

Успех — ресурс, о котором мечтают все. Кто-то, чтобы его заполучить, работает в поте лица, кто-то считает, что его можно поймать, как сказочную синюю птицу, поэтому только то и делает, что гоняется за ней. Астрологи уверены, что некоторые знаки зодиака в силу качеств своего характера более удачливы, чем другие. О том, какие знаки считаются самыми успешными в бизнесе, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. Ранее астролог назвала самые коварные знаки зодиака.

— На первое место в рейтинге можно с полным правом поставить знак Тельца, — считает Людмила. — Во-первых, он трудолюбив — конечно, не так, как Овен, но его умения и желания работать вполне достаточно для того, чтобы обеспечить себе материальные блага. К тому же представители этого знака обладают чутьем, которое помогает им определять, заплатят им за эту конкретную работу или нет, если они являются наемными работниками, и принесет ли им прибыль данный проект, если они занимаются бизнесом. Присущая Тельцам мощная интуиция часто заменяет им экономические знания, которыми многие из них не обладают, и — надо отдать им должное — крайне редко ошибаются, решая финансовые вопросы.

Своим успехом в материальной сфере Тельцы обязаны и своему «фирменному» упрямству. Если они решили, что должны взять эту высоту, никто не сможет заставить их свернуть с пути. Недоброжелатели могут сколько угодно давать им «добрые» советы, критиковать или высмеивать, Тельцы все равно — как говорится, тихой сапой — будут заниматься своим делом и добьются-таки успеха в выбранном ими направлении. Возможно, кто-то скажет, что Тельцам недостает гибкости и маневренности, но отсутствие этих качеств, как ни странно, играет им на руку.

— Кто может поспорить с Тельцом как в плане упрямства, так и в плане успешности?

— Люди, родившиеся под знаком Скорпиона. Они не менее упрямы и тоже не любят отступать от своих целей. Правда, мотивация у них при этом иная — они это делают из чувства протеста. Чем больше окружающие давят на Скорпиона, тем больше он демонстрирует действие третьего закона Ньютона: сила действия равна силе противодействия. Хотите, чтобы представитель этого знака стоял на своем до последнего? Посоветуйте ему отказаться от задуманного, и он назло вам сделает наоборот.

Еще один секрет успешности Скорпиона — его дотошность. Он никогда не ринется в бизнес как в омут, с головой, потому что не любит и не умеет рисковать. Сначала он все разузнает, разведает, взвесит все факторы, определит все «за» и «против» и только после этого возьмется за дело. Но как только он решит, что это его дело, лучше на становитесь у него на пути — сметет и не заметит.

— Кто, пусть и немного, но уступает в успешности знаку Скорпиона?

— Самый рассудительный и практичный знак зодиака — Дева. Люди, родившиеся под ним, с одной стороны, неимоверно трудолюбивы, а это уже само по себе говорит о том, что они достойны удачи и успеха — как известно, везет тому, кто везет. С другой стороны, Девы очень расчетливы: они ничего не делают на авось, все заранее проверяют и учитывают возможные в их случае риски. Не последнюю роль для них играет и прибыль: если их не устроит цифра, которую им озвучат, они не станут заниматься предлагаемым делом. При этом не помогут никакие уговоры или доводы — их отказ будет твердым, а в случае, если потенциальный работодатель станет настаивать, то и резким. Наверное, поэтому во всемирных рейтингах миллионеров и миллиардеров самый большой процент составляют люди, родившиеся именно под знаком Девы.

— Кого можно поставить на четвертое место потенциально успешных знаков?

— Представителей знака Овен, которых отличает от других целеустремленность и энергичность. Они умеют ставить перед собой цели и достигать их, поэтому принято считать их прирожденными бизнесменами. Отыскав вершину для покорения, они тут же бросаются ее штурмовать, выкладываясь по полной — буквально за несколько дней Овны могут сделать две трети от общего количества работы. Но если им покажется, что они получают недостаточную — в том числе, и материальную — отдачу, запросто могут охладеть к делу, которым занимаются, и даже вовсе забросить его, занявшись другим, более перспективным. Поэтому любому Овну крайне необходимо иметь рядом человека — друга, или вторую половинку — который будет поддерживать его, объясняя, что всего сразу достичь нельзя, поэтому нужно быть терпеливым и настойчивым. В противном случае представители знака рискуют потерять свое почетное место в рейтинге самых успешных знаков зодиака.

— Среди самых успешных людей достаточное количество и Козерогов!

— Конечно! Сильная сторона Козерога, неизменно приводящая к успеху, — методичность, дисциплинированность и работоспособность. Козерог не знает спадов и подъемов, он будет ровно, кропотливо и настойчиво работать даже тогда, когда все отдыхают — в выходные и праздники. Среди представителей этого знака практически не бывает гениев, они не совершают открытий, не становятся авторами изобретений и не делают рационализаторских предложений, зато являются надежными исполнителями, которые всегда — и, что немаловажно — в оговоренные сроки доведут доверенное им дело до победного конца. Самая успешная сфера приложения сил Козерогов — финансы, которые они обожают и о которых знают все. Неудивительно, что деньги отвечают им взаимностью.

Ранее Людмила Булгакова рассказала, какие знаки зодиака являются самыми эгоистичными.

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