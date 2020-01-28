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В Китае объявили о создании вакцины против нового коронавируса

22:03 28 января 2020 56
лаборатория
Инф. «ФАКТОВ»

Группа исследователей из Гонконга заявила, что разработала вакцину против коронавируса нового типа 2019-nCoV. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний также объявил, что вплотную приблизился к пониманию природы нового вируса: ученым удалось его изолировать и проанализировать генетический состав. Продолжаются исследования по созданию вакцины в США и в Австралии.

Ученые предупреждают, что на испытания нового средства понадобится как минимум три месяца. В 2002—2003 годах во время вспышки атипичной пневмонии, когда разрабатывалась вакцина против еще одного типа коронавируса, к клиническим испытаниям своей разработки исследователи смогли перейти лишь спустя 20 месяцев после изучения генетического состава вируса. К тому моменту случаев атипичной пневмонии уже не наблюдалось, и потребность в вакцине отпала.

Сейчас ожидается, что процесс исследований будет более сжатым, поскольку в основу работ по новой вакцине будет положена уже имеющаяся научная база. Предполагается, что в первую очередь вакцину испытают на мышах, на втором этапе перейдут к исследованиям иммунного ответа у приматов.

Напомним, в Минздраве Украины вынуждены были реагировать на случаи появления недобросовестной рекламы, предлагающей вакцины и другие средства против нового коронавируса. Медики напомнили, что готовой вакцины еще нет нигде в мире, потому предлагать купить ее могут только мошенники.

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