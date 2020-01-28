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Происшествия

СБУ предотвратила доступ россиян к камерам уличного наблюдения во Львовской области

23:33 28 января 2020 52
камеры наблюдения
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львовской области на дорогах могли появиться видеокамеры, управляемые из России. Программное обеспечение для камер было разработано в РФ. Более того, в коде была оставлена лазейка для удаленного администрирования оборудования с российской территории.

Установку камер предотвратила Служба безопасности Украины. У СБУ возникли обоснованные опасения, что в руках россиян окажутся данные о передвижении по львовским дорогам военной техники. Кроме того, система позволяет получать большой массив других полезных данных: номерные знаки автомобилей, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров.

Позже выяснилось, что поставщика камер наблюдения Львовская ОГА выбирала, как и положено, на тендере. Победителем стала местная фирма, предложившая услугу за 8 млн гривен. После вмешательства СБУ тендерные торги признаны несостоявшимися, а сам тендер отменен.

Напомним, ранее в международном аэропорту обнаружили канал утечки служебной информации с видеокамер.

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