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СБУ предотвратила доступ россиян к камерам уличного наблюдения во Львовской области
Во Львовской области на дорогах могли появиться видеокамеры, управляемые из России. Программное обеспечение для камер было разработано в РФ. Более того, в коде была оставлена лазейка для удаленного администрирования оборудования с российской территории.
Установку камер предотвратила Служба безопасности Украины. У СБУ возникли обоснованные опасения, что в руках россиян окажутся данные о передвижении по львовским дорогам военной техники. Кроме того, система позволяет получать большой массив других полезных данных: номерные знаки автомобилей, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров.
Позже выяснилось, что поставщика камер наблюдения Львовская ОГА выбирала, как и положено, на тендере. Победителем стала местная фирма, предложившая услугу за 8 млн гривен. После вмешательства СБУ тендерные торги признаны несостоявшимися, а сам тендер отменен.
Напомним, ранее в международном аэропорту обнаружили канал утечки служебной информации с видеокамер.
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