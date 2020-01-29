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Происшествия

Пьян и вооружен: в Одессе задержали водителя Mercedes с целым арсеналом (фото)

11:29 29 января 2020 205
В Одессе задержали водителя Mercedes с целым арсеналом
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Рано утром в среду, 29 января, в Суворовском районе Одессы к сотрудникам патрульной полиции обратились коллеги из полиции охраны и сообщили, что остановили Mercedes, водитель которого находится в нетрезвом состоянии.

«Это произошло около 04:00 на улице Семена Палия. У 44-летнего водителя инспекторы выявили признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел проверку на устройстве Drager, результат — 1,16 промилле. На нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. При этом во время поверхностного осмотра машины патрульные обнаружили гранаты Ф-1, РГД-5, запалы, штык нож, кастет и огнестрельное оружие», — рассказали в управлении патрульной полиции.

На место происшествия вызвали следователей. Изъятое оружие передали на экспертизу.

Сейчас выясняются все обстоятельства, в том числе происхождение оружия.


Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Киевом. В Вите Почтовой мужчина стрелял из пистолета по военным автомобилям, его задержали местные жители. Позже у стрелка во время обыска нашли целый арсенал.

Также сообщалось, что в Одессе из окна многоэтажки стреляли по детям.


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