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Пьян и вооружен: в Одессе задержали водителя Mercedes с целым арсеналом (фото)
Рано утром в среду, 29 января, в Суворовском районе Одессы к сотрудникам патрульной полиции обратились коллеги из полиции охраны и сообщили, что остановили Mercedes, водитель которого находится в нетрезвом состоянии.
«Это произошло около 04:00 на улице Семена Палия. У 44-летнего водителя инспекторы выявили признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел проверку на устройстве Drager, результат — 1,16 промилле. На нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. При этом во время поверхностного осмотра машины патрульные обнаружили гранаты Ф-1, РГД-5, запалы, штык нож, кастет и огнестрельное оружие», — рассказали в управлении патрульной полиции.
На место происшествия вызвали следователей. Изъятое оружие передали на экспертизу.
Сейчас выясняются все обстоятельства, в том числе происхождение оружия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Киевом. В Вите Почтовой мужчина стрелял из пистолета по военным автомобилям, его задержали местные жители. Позже у стрелка во время обыска нашли целый арсенал.
Также сообщалось, что в Одессе из окна многоэтажки стреляли по детям.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..