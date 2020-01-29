Курс доллара резко вырос: что происходит и чего ждать в дальнейшем

Деньги

Если за последние выходные курсы доллара и евро понизились, то с начала нынешней недели они вновь пошли вверх. С понедельника, 27 января, американская валюта подорожала на 39 копеек, а европейская — на 36 копеек. Так, 29 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,72 грн за доллар и 27,21 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном наличном рынке, где с начала недели иностранная валюта подорожала примерно на 30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,57 грн, купить — по 24,86 грн, евро — сдать по 26,94 грн, купить — по 27,41 грн.

«Курс гривни продолжает откатывать вниз, и она торгуется на отметке 24,81 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок отыгрывает результаты размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 января. Впервые за продолжительный период, а именно — за 6 лет, на аукционе были предложены семилетние облигации. Как и опасался рынок, спрос на них оказался не таким значительным. В целом, несмотря на привлечение 6,3 млрд грн, поддерживать интерес инвесторов к ценным бумагам при текущей доходности полноценно не получается. Минфину пришлось отсекать много заявок от участников, просивших повышенную премию.



Давление на гривню оказывает также приближающееся заседание НБУ, на котором произойдет очередное снижение учетной ставки. Все это, наряду с негативными новостями о высоком дефиците бюджета, рисками для агросектора, падением промышленности, давит на национальную валюту. Такая динамика наблюдается также на фоне сообщений о том, что госдолг Украины за прошедший год в долларовом выражении вырос на 7,71% - до 84,4 млрд долларов.

В целом экспортеры сократили приток валюты, и нерезиденты, накопив гривневую ликвидность, не спешат продавать валюту для инвестиций. Усиливает давление нестабильность на мировых рынках, находящихся под влиянием распространения смертельного коронавируса и рисков существенного торможения экономики Китая на фоне пандемии.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит снижение, что связано прежде всего с торможением притока валюты в страну и неопределенной ситуацией на мировых финансовых рынках. Она может уйти в диапазон 24,8−25 грн за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Эксперты предупреждают о мировой тенденции оттока капиталов, что также влияет на отечественный финансовый рынок.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар вырос к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,6−1,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,26 до 24,72 грн (+1,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», увеличились за это же время с 24,41−24,45 до 24,82—24,85 грн (+1,7% - +1,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,22—24,48 до 24,61—24,89 грн (+1,6% - +1,7%). При этом разница между средней покупкой и продажей сохранилась на уровне 1,1%.

Рост доллара на минувшей неделе ускорился за счет внешних причин, в частности, из-за эпидемии коронавируса в Китае. В этой ситуации на глобальных рынках начинается бегство капиталов от риска, которое включает в себя, в частности, снижение фондовых рынков, стоимости сырья и отток капиталов с развивающихся рынков.

На ближайшую неделю ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках — 25,0−25,3 грн", — считает Иосуб.

Эксперты отмечают, что происходящие в последнее время колебания курсов вполне объяснимы, но при достижении национальной валютой определенного уровня можно будет уже говорить о начале ее девальвации.

«При свободном ценообразовании — будь то цена на акции компаний, курс валюты, стоимость недвижимости — цена не может вечно расти или вечно падать, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Даже на растущем рынке, который подразумевает большой цикл роста, внутри бывают откаты и циклы меньших размеров. Курс гривни в этом ключе не исключение.

В текущий момент гривня снижается, но в этом нет ничего страшного, поскольку нынешний рост курса американской валюты до отметки 25,2 грн за доллар будет вполне укладываться в рамки локального цикла снижения, не меняя общую тенденцию на укрепление гривни. И даже при росте доллара до отметки 26 гривен за доллар общая картина с сильной гривней будет актуальна. И лишь при выходе курса выше отметки в 26 гривен за доллар можно будет говорить о том, что общая тенденция по укреплению гривни была сломлена.

Важным фактором для гривни остается сотрудничество с Международным валютным фондом. Рынок в конце прошлого года поверил властям Украины, и во многом за счет этого гривня продолжала свой рост. Однако в данный момент рынок уже не интересуют заявления кого-либо по этому поводу. Рынку нужен результат в виде финального одобрения новой программы сотрудничества Украины с МВФ. И как только это случится, национальная валюта вновь начнет расти, но до этого движение курса гривни вниз будет продолжаться", — отметил Федоров.

Стоит напомнить, что одним из ключевых требований Международного валютного фонда для начала новой программы кредитования Украины, является урегулирование конфликта вокруг национализации «ПриватБанка». Поэтому положительным сигналом может стать поддержка Европейским союзом стремления Украины вернуть активы, выведенные в результате махинаций в «ПриватБанке». Об этом говорится в совместном коммюнике Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина. Напомним, что правительство Украины добивается компенсаций от экс-владельца банка Игоря Коломойского.

«Стороны подчеркивают, что важно осуществить правосудие в отношении тех, кто ответственен за широкомасштабное мошенничество в „ПриватБанке“, и вернуть активы в Украину», — сказано в коммюнике.

На необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в «Приватбанке» указал и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель.

«Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с «ПриватБанком», — цитирует Борреля корреспондент DW.

Стоит отметить, что международные эксперты все чаще предупреждают, что планета стоит на пороге очередного финансово-экономического кризиса. Аналитики Всемирного банка опубликовали свой очередной прогноз, в котором предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе. Предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, к которым сейчас относится и Украина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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