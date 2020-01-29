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Происшествия

В Одессе по горячим следам задержали грабителей, напавших на инкассаторов: первые подробности и фото

19:32 29 января 2020 64
нападение на инассаторов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Днем в среду, 29 января, полицейские оперативно задержали группу лиц, которых подозревают в вооруженном разбойном нападении на инкассаторский автомобиль. Напомним, ранее в Житомире грабители напали на правоохранителей, которые перевозили деньги.

Как сообщили в полиции, рано утром в среду, 29 января, в Киевском районе Одессы трое злоумышленников с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей. Они завладели инкассаторской сумкой, в которой было около 700 тысяч гривен.

«Инцидент произошел в 04:30, на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины в кабине ожидал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону транспортного средства инкассаторов. Водитель выскочил из автомобиля, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, который передвигался на другом автомобиле, скрылись с места преступления», — рассказали в полиции.

Как выяснилось в ходе проведения спецоперации по задержанию злоумышленников, похищенное авто они оставили в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.

Оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения КОРД нашли и брошенный автомобиль инкассаторов, и машины подозреваемых. А потом по горячим следам задержали и всех трех нападавших. Двух — по месту жительства в центре города, а третьего — в Суворовском районе. Все подозреваемые — одесситы в возрасте 27 и 28 лет.

Во время осмотра места происшествия, а также в ходе ряда обысков изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемых к разбойному нападению. Все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Согласно санкции ч.4 ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса бравым молодцам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве полицейские задержали банду, которая ночью вынесла из супермаркета Ibox с деньгами, причем штатный охранник помешать им не смог.

Также в Киеве неизвестный мужчина украл пакеты с деньгами из оставленной открытой машины инкассаторов.

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