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Заклеивала рот скотчем: стало известно, как наказали воспитательницу, издевавшуюся над детьми
Резонансный инцидент произошел в сентябре 2019 года в детском саду «Гвоздичка» города Первомайска. В правление по делам детей Первомайского горсовета обратилась мама шестилетнего мальчика: забрав его из детского сада, женщина обнаружила на губе ребенка кровоподтек. Мальчик рассказал, что накануне воспитательница заклеивала ему рот скотчем, чтобы он не разговаривал в группе. А через некоторое время сорвала скотч, причинив ребенку боль.
Как выяснилось, подобный метод воспитания педагог в этот же день применила еще к пятерым детям. Среди них была и пятилетняя девочка, которая сделала взрослой тете замечание, что так поступать нельзя. За что ей и заклеили рот.
В дальнейшем пострадавшие дети всё это подтвердили и воспитатель была уволена из детсада.
Полиция открыла уголовное производство по статье УК Украины «Побои и истязание».
На днях состоялся суд, на котором 30-летняя уже бывшая воспитательница, к слову, имеющая собственного маленького ребенка, признала свою вину и раскаялась. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы. При этом тут же освободил от отбывания наказания с испытательным сроком также на один год.
Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о том, как издеваются над детьми в одесском приюте «Світанок». Несовершеннолетние воспитанники подвергаются избиениям и насилию, а персонал и администрация это скрывают.
«ФАКТЫ» писали также о жутком случае в Херсонской области, где женщина издевалась над своими детьми, в частности сажала их на цепь. А в Днепре мать в воспитательных целях сажала приемных детей на цепь и завязывала им глаза.
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