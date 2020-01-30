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- 16:01 Власть манипулирует законами о рынке земли, труде и адвокатской монополии, — нардеп
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Власть манипулирует законами о рынке земли, труде и адвокатской монополии, — нардеп
Власть пытается путем манипуляций протянуть в парламенте законы о рынке земли, новый Трудовой кодекс и отмену адвокатской монополии. Об этом заявил народный депутат Юрий Павленко, член партии «Оппозиционная платформа — За життя» ИА «Українські Новини».
«Они (представители власти) уже делают многое для того, чтобы эти законопроекты протянуть как можно быстрее, придумывают новые процедуры и так далее, и, очевидно, будут манипуляции. Все это уже происходит», — сказал он.
Нардеп подчеркнул, что не будет поддерживать эти законопроекты. При этом он добавил, что внутри фракции существует дискуссия относительно адвокатской монополии.
«Не знаю, найдут ли 300 голосов, но у нас во фракции идет дискуссия… Мы будем бороться за каждую свою поправку, в частности, по закону о рынке земли, чтобы он не был принят», — сказал Павленко.
Как ранее сообщали «Українські Новини», депутат Верховной Рады Михаил Волынец («Батьківщина») считает, что принятие законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и закона об отмене адвокатской монополии, как это предлагает власть, обвалит рейтинг президента Владимира Зеленского.
А депутат Илья Кива от «Оппозиционной платформа — За життя» уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось: землю, право на труд и право на защиту.
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