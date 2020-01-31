24.82 / 25.09 27.28 / 27.68
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве задержали 11 хулиганов, разгромивших Аллею художников

16:55 31 января 2020 311
юноши
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве удалось задержать хулиганов, устроивших погром на городской Аллее художников. Недавно отремонтированная аллея между Владимирской горкой и Андреевским спуском должна была порадовать туристов, но вместо этого привлекла вандалов. В ночь на 29 января на аллее были вырваны LED-светильники, вмонтированные в перила.

Лица хулиганов попали в объективы камер наблюдения, потому нарушителей удалось оперативно вычислить и задержать. Злоумышленников было одиннадцать: все они молодые, спортивного сложения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из задержанных юношей фигурирует не только в деле о погроме, но еще и в инциденте с дракой возле супермаркета.

Напомним, ремонт на аллее художников длился два года. Обновленную аллею открыли летом 2019-го. Там появились уютные беседки, навесы и лавочки, обзорные площадки, была предусмотрена система LED-подсветки по всей протяженности туристического маршрута.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Черновол

Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы

машина

В Донецке взорвали элитный внедорожник BMW: сеть обсуждает фото

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал, в каком виде спорта всегда проигрывает Кейт Миддлтон

Кроссовки

Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер