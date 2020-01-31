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В Киеве задержали 11 хулиганов, разгромивших Аллею художников
В Киеве удалось задержать хулиганов, устроивших погром на городской Аллее художников. Недавно отремонтированная аллея между Владимирской горкой и Андреевским спуском должна была порадовать туристов, но вместо этого привлекла вандалов. В ночь на 29 января на аллее были вырваны LED-светильники, вмонтированные в перила.
Лица хулиганов попали в объективы камер наблюдения, потому нарушителей удалось оперативно вычислить и задержать. Злоумышленников было одиннадцать: все они молодые, спортивного сложения.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из задержанных юношей фигурирует не только в деле о погроме, но еще и в инциденте с дракой возле супермаркета.
Напомним, ремонт на аллее художников длился два года. Обновленную аллею открыли летом 2019-го. Там появились уютные беседки, навесы и лавочки, обзорные площадки, была предусмотрена система LED-подсветки по всей протяженности туристического маршрута.
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