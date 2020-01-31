- 20:38 Обозвали «старым козлом» и сломали палец: патрульные попали в скандал в Кременчуге
- 20:32 Поджог авто журналистки во Львове: злоумышленник попал на видео
- 20:11 Следователя ГФС поймали пьяным за рулем в Харькове
- 19:50 Ученые создали тест, способный выявить коронавирус за 8-15 минут
- 19:46 «Динамо» рассталось со скандальным футболистом
- 19:36 Боевики «ЛНР» устроили минные ловушки для мирных жителей: военные показали фото
- 19:21 Эпидемия гриппа объявлена в Днепропетровской области: как себя уберечь от опасной болезни
- 18:48 Пенсионерку едва не убили ради 6 гривен: подробности жуткого происшествия на Сумщине
- 18:45 Скандал с высаженными волонтерами: «слуга народа» написал заявление в полицию
- 18:04 Китайский коронавирус впервые обнаружили у ребенка в Германии
- 17:56 "Укрзалізниця" временно закрыла онлайн-продажу билетов по студенческому: что нужно знать
- 17:31 Под завалами рухнувшего в Санкт-Петербурге стадиона нашли тело
Поджог авто журналистки во Львове: злоумышленник попал на видео
Во Львове в ночь на 30 января неизвестный мужчина поджег автомобиль журналистки Галины Терещук. Львовянам удалось заснять злоумышленника и момент начала пожара.
Радио Свобода опубликовало видеозапись с места событий.
Поджигателя заметил сосед семьи Терещук. Мужчина в куртке с капюшоном положил пакеты с чем-то горючим под дворники автомобиля. Злоумышленник по всей видимости действовал спланированно и заранее выследил машину для уничтожения. Как только в квартире автовладельцев погас свет, мужчина поджег авто.
В автомобиле выгорел моторный отсек, поврежден салон, лобовое стекло, передние крылья, капот, два передних колеса. Расследованием занимается Галицкое районное управление полиции Львова.
Напомним, в ту же ночь в Запорожье злоумышленники подожгли автомобиль волонтера и активиста Андрея Лукина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт