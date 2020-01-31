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Происшествия

Поджог авто журналистки во Львове: злоумышленник попал на видео

20:32 31 января 2020 24
львов автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове в ночь на 30 января неизвестный мужчина поджег автомобиль журналистки Галины Терещук. Львовянам удалось заснять злоумышленника и момент начала пожара.

Радио Свобода опубликовало видеозапись с места событий.

Поджигателя заметил сосед семьи Терещук. Мужчина в куртке с капюшоном положил пакеты с чем-то горючим под дворники автомобиля. Злоумышленник по всей видимости действовал спланированно и заранее выследил машину для уничтожения. Как только в квартире автовладельцев погас свет, мужчина поджег авто.

В автомобиле выгорел моторный отсек, поврежден салон, лобовое стекло, передние крылья, капот, два передних колеса. Расследованием занимается Галицкое районное управление полиции Львова.

Напомним, в ту же ночь в Запорожье злоумышленники подожгли автомобиль волонтера и активиста Андрея Лукина.

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