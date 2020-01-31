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Украина

«Коронавирус рядом?»: сеть озадачило фото медика «скорой» в Киеве

20:59 31 января 2020 847
скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в Соломенском районе была замечена необычная бригада «скорой помощи». Выезжать на вызов медработники собирались во всеоружии: облачившись в костюм химзащиты и защитив лицо респиратором. Фото было сделано в районе больницы на Воздухофлотском проспекте.

скорая

Последние новости о коронавирусе и новая «униформа» работников «скорой» заставили киевлян предполагать наихудшее: опасное заболевание все-таки добралось до украинской столицы.

Напомним, врачи не подтверждают появление в Украине коронавируса нового типа. 31 января в Львове и в Ровно были госпитализированы трое граждан, приехавших из Китая. Пациентам сделаны тесты, результат пока не известен. Медики категоричны: говорить о заражении именно коронавирусом — преждевременно.

Фото Сергей Резниченко/Facebook

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