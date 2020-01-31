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Политика

«Просто поразительно»: Горбачева возмутили слова Зеленского о Второй мировой войне и СССР

22:05 31 января 2020 33
горбачев
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев оскорбился из-за слов Владимира Зеленского о виновниках Второй мировой войны. Украинский президент, выступая в Польше, заявил, что к войне привел «преступный сговор тоталитарных режимов». Сначала за эти слова на Зеленского обиделись в Кремле. Теперь к возмущенным примкнул и экс-президент СССР. Он считает, что у послания Зеленского был какой-то тайный смысл и адресаты.

«Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит?» — недоумевает Горбачев.

Экс-президент СССР сопротивляется любым попыткам возложить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны. По мнению Горбачева, политики и историки с такой позицией оскорбляют память погибших.

Напомним, 28 января Зеленский в Польше в годовщину освобождения «Освенцима» выступил с речью, где отметил, что смертоносный маховик Холокоста стал возможен, поскольку ему предшествовал сговор тоталитарных режимов. Таким образом Зеленский поддержал позицию Польши, обвиняющей СССР в сговоре с нацистами и развязывании Второй мировой войны.

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