Мир

«Сверхдержава во всей красе»: в российской школе учительскую оборудовали прямо в туалете (видео)

В России в Красноярском крае в одной из школ учительскую оборудовали в туалете. Об этом пишет блогер Лентач в Twitter.

«В одной из школ Красноярского края учителям приходится работать в сортире. Как сообщает портал „Красноярск онлайн“, здание в аварийном состоянии, а местные власти забили на это болт. Кстати, красноярский губер Александр Усс — выпускник этой самой школы», — говорится в сообщении.

В одной из школ Красноярского края учителям приходится работать в сортире. Как сообщает портал «Красноярск онлайн», здание в аварийном состоянии, а местные власти забили на это болт.



Кстати, красноярский губер Александр Усс выпускник этой самой школы



Видео: Vitalon/Twitter pic.twitter.com/lgUEFeyztC — Лентач (@oldLentach) February 1, 2020

Пользователи активно комментируют это сообщение в комментариях.

«Ядерная супер держава», — написал с иронией один из них.

«Мы впереди планеты всей по оставанию в развитии», — добавил второй.

«В моей камчатской школе (при Брежневе) в WC был обустроен кабинет завхоза, а мы, детвора с 1-го класса и выше, бегали на улицу», — написал третий.

«Сверхдержава во всей красе», — написал четвертый.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети активно обсуждали случай, произошедший в одной из школ российского поселка Северные Печи. Там переоборудовали старый туалет, установив новые унитазы, но почему-то не сделали между ними перегородок.

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