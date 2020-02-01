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«Сверхдержава во всей красе»: в российской школе учительскую оборудовали прямо в туалете (видео)

11:58 1 февраля 2020 133
Школа
Инф. «ФАКТОВ»

В России в Красноярском крае в одной из школ учительскую оборудовали в туалете. Об этом пишет блогер Лентач в Twitter.

«В одной из школ Красноярского края учителям приходится работать в сортире. Как сообщает портал „Красноярск онлайн“, здание в аварийном состоянии, а местные власти забили на это болт. Кстати, красноярский губер Александр Усс — выпускник этой самой школы», — говорится в сообщении.

Пользователи активно комментируют это сообщение в комментариях.

«Ядерная супер держава», — написал с иронией один из них.

«Мы впереди планеты всей по оставанию в развитии», — добавил второй.

«В моей камчатской школе (при Брежневе) в WC был обустроен кабинет завхоза, а мы, детвора с 1-го класса и выше, бегали на улицу», — написал третий.

«Сверхдержава во всей красе», — написал четвертый.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети активно обсуждали случай, произошедший в одной из школ российского поселка Северные Печи. Там переоборудовали старый туалет, установив новые унитазы, но почему-то не сделали между ними перегородок.

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