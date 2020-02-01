Политика

Депутат Евгений Брагар от «Слуги народа», недавно выставивший себя не в лучшем свете в скандале с волонтерами, снова отличился, на этот раз в телеэфире. Депутат предложил тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку.

Заявление было сделано, когда депутата попросили прокомментировать жалобу пенсионерки из села Аджамка Кировоградской области. Женщина посетовала, что коммунальные счета сравнялись и даже превысили ее пенсию.

«Получаю две тысячи гривен пенсии. Плачу 1953 гривни за газ и еще 154 за транспортировку газа. Как можно прожить? Пусть он (депутат) объяснит нам, мы же его избирали», — предложила пенсионерка.

Депутат решил дать полезный совет жалобщице, но рекомендация прозвучала очень грубо и некстати.

«Прожить в таких условиях действительно сложно, но мы не знаем, есть ли у нее (у женщины) другое имущество… Я встречал женщину, которая хотела получить субсидию, имея несколько квартир… Нужно смотреть, что там за имущество… Если есть собака элитной породы во дворе, то ее можно продать. Можно продать в любой момент и спокойно заплатить (по счетам)», — предложил Брагар.

Напомним, 25-летний депутат Брагар в парламенте занимает пост заместителя председателя комитета по свободе слова. До прихода в Раду был аспирантом КНУ им. Шевченко. Первой громкой депутатской инициативой Брагаря было привлечь к ответственности девушек-волонтерок, не захотевших смотреть в автобусе российский сериал и из-за этого высаженных посреди трассы.

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