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«Фарфоровые» истории
1 февраля 2020
фигурка
ОДАЛИСКА

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2009
Скульптор: Salvador Debón
Размер: 75×28 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

История 995-я… Даже не знаю, как так получилось, но, неоднократно бывая в Венеции и посещая там множество музеев, палаццо Веньер дей Леони, где находится коллекция Пегги Гуггенхайм, посмотреть ни разу так и не удалось. Нам с детьми в разные годы посчастливилось побывать и в музее Соломона Гуггенхайма на Пятой Авеню в Нью-Йорке, и в новом музее Гуггенхайма в испанском Бильбао. А вот до музея, расположенного на Гранд-канале в Венеции руки (ноги?) так, к сожалению, и не дошли. Значит, будет хороший повод ещё раз побывать в прекрасном городе на воде. Может быть, даже в этом году.

Вспомнил я о знаменитом семействе Гуггенхаймов не случайно. Ну, во-первых, 2 февраля отмечается день рождения легендарного американского мецената еврейского происхождения Соломона Гуггенхайма, вместе с отцом Мейером Гуггенхаймом эмигрировавшего в 1848 году в США. А, во-вторых, в последнее время снова пошла волна судебных разбирательств между наследниками Пегги Гуггенхайм, племянницы Соломона, с одной стороны, и фондом, носящим его имя, в управлении которого находится упомянутый венецианский музей, со стороны другой.

История Пегги Гуггенхайм заслуживает отдельного рассказа. Девушка из богатой семьи потомственных промышленников, начав свою карьеру продавщицей в скромной книжной лавке, так увлеклась современным искусством, что буквально с юных лет принялась находить и скупать картины молодых, как сейчас принято говорить, нераскрученных ещё художников. Делала она это в Америке, затем в Европе, куда переехала с очередным своим мужем, затем снова в Америке. Вспоминая то время, Пегги в автобиографической книге вспоминала, что в тот момент она ''положила начало двум своим коллекциям: коллекции картин и коллекции мужчин, начав обе с относительно скромных экземпляров и увенчав их шедеврами…''

Приобретя в 1949 году за 60 тысяч долларов палаццо 18-го века на Гранд-канале, она очень быстро превратила его в великосветский салон, центр модернизма в ренессансном сердце Венеции. У Пегги частенько бывали Теннеси Уильямс, Сомерсет Моэм, Игорь Стравинский, Жан Кокто, Марлон Брандо. В её уникальной коллекции современного искусства были представлены свыше 300 работ таких авторов, как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Джексон Поллок, Альберто Джакометти, Марсель Дюшан. Три дня в неделю с весны до осени каждый желающий мог прийти и бесплатно посмотреть коллекцию. У Пегги Гуггенхайм двери были открыты для всех. Она славилась своей щедростью. Особенно это ощущали на себе художники, для которых она часто устраивала настоящие кутежи.

Перед смертью в 1979 году Пегги завещала свою коллекцию (вместе с палаццо, в котором, кстати, позже и была похоронена) фонду Соломона Гуггенхайма. А сыну своему Синдбаду оставила 1 миллион долларов. Столько же, сколько и четырём деткам преждевременно ушедшей из жизни дочери Пиджин. Детки подросли. И теперь атакуют знаменитый фонд судебными исками, которым нет конца… Но это уже совсем другая история.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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