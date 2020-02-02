Ukrainian Fashion Week: на открытии блистали звездные гости и молодые дизайнеры (фото)

Стиль жизни

С 1 по 5 февраля в «Мыстецьком арсенале» в Киеве проходит 46-я Украинская неделя моды (Ukrainian Fashion Week). Впервые в истории мероприятия оно открылось показом коллекций молодых дизайнеров Fashion Accelerator Show. Главной темой Недели заявлена «культура осознанного потребления». Традиционно гостями Ukrainian Fashion Week становятся звезды шоу-бизнеса, спорта, политики.

На открытии побывал фотокорреспондент «ФАКТОВ» Сергей Тушинский, запечатлевший самые яркие моменты церемонии и первых показов.

Напомним, Украинская неделя моды проводится с 1997 года. Показы проходят Киеве дважды в год. В сентябре минувшего года Ukrainian Fashion Week проходил на разных локациях, в том числе таких необычных, как ипподром и речной вокзал.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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