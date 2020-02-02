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Необычный день 2 февраля: не упустите свой шанс в "зеркальную" дату 02.02.2020

Воскресенье, 2 февраля 2020 года, считается так называемой «зеркальной» датой (02.02.2020), которые встречаются крайне редко, а потому им придается особое значение и нумерологами, и астрологами. Напомним, наступление Нового 2020 года совпало с новолунием.

Последние приписывают им столкновение эпох и считают точками обновления Вселенной. Они считают роковыми любые знакомства в этот день, а также предупреждают от ссор и выяснения отношений (даже нечаянно брошенное злое слово может стать причиной страшного разлада в отношениях).

Также 2 февраля является не самым лучшим днем для совершения больших сделок и финансовых операций.

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Лучше посвятить «зеркальную дату» творчеству — в этот день особенно вероятны рождение новых идей и планов.

Представьте себе, что все, о чем вы мечтаете — уже сбылось. Старайтесь детально рассмотреть, ощутить и потрогать желанное. Искренне радуйтесь «картинкам» — так повышается вероятность их реального воплощения.

Нумерологи же обращают внимание на тот факт, что сумма цифр в дате 02.02.2020 дает восьмерку, а это — символ бесконечности.

Если до этого вас одолевала лень, безразличие и апатия, то после 2 февраля 2020 все изменится. Это произойдет еще и потому, что царящая мужская энергетика с воскресенья уступит место женской.

«02.02.2020 нужно обязательно простить своих обидчиков, отпустить все, что грызет вашу душу, освободить голову от негативных мыслей. Не смотрите, не слушайте и не читайте плохие новости. Максимально окружите себя доброй и светлой атмосферой», — советуют опрошенные порталом hochy.ua эзотерики.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что сулит землянам влияние Черной Луны, время которой наступило в конце января 2020 года.

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