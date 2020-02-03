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«Динамо» — «Олимпия»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
В среду, 5 февраля, киевское «Динамо» проведет стартовый поединок в рамках второго тренировочного сбора в турецком Белеке. Соперником «бело-синих» станет шестикратный чемпион Словении «Олимпия» из Любляны.
В нынешнем сезоне подопечные 51-летнего Сафета Хаджича уверенно лидируют в чемпионате страны, на четыре очка опережая ближайших преследователей «Алюминий» и «Марибор». В рамках подготовки к весенней части сезона «Олимпия» уже провела шесть спаррингов, в которых ни разу не сыграла вничью: с клубом «Крка» — 5:1, с «Брежице» — 2:0, с хорватским «Славеном» — 0:2, со второй командой загребского «Динамо» — 3:1, с хорватской «Риекой» — 2:4 и со словацким «Слованом» — 1:2.
Прямую видеотрансляцию матча «Динамо» — «Олимпия» смотрите 5 февраля (в 18:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
В рамках второго сбора динамовцы проведут еще пять спаррингов: 6 февраля — с норвежским «Стремгодсетом» (11-е место по итогам финишировавшего сезона; 16:00), 9-го — с чемпионом Боснии и Герцеговины «Борацом» (16:00), 11-го — с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (16:00), 12-го — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место; 16:30) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (16:00). Все матчи в прямом эфире будут транслироваться на YouTube-канале ФК «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подопечные Алексея Михайличенко на первом сборе в Турции сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), победили азербайджанский «Нефтчи» (2:1), разгромили македонский «Вардар» (4:0), уступили хорватскому «Хайдуку» (0:1), а также победили «Динамо» (Брест) из Беларуси (3:0) и «Кайрат» из Казахстана (2:0).
Фото ФК «Динамо»
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