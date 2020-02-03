24.89 / 25.15 27.45 / 27.85
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Динамо» — «Олимпия»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

14:04 3 февраля 2020 201
Динамо Киев
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 5 февраля, киевское «Динамо» проведет стартовый поединок в рамках второго тренировочного сбора в турецком Белеке. Соперником «бело-синих» станет шестикратный чемпион Словении «Олимпия» из Любляны.

В нынешнем сезоне подопечные 51-летнего Сафета Хаджича уверенно лидируют в чемпионате страны, на четыре очка опережая ближайших преследователей «Алюминий» и «Марибор». В рамках подготовки к весенней части сезона «Олимпия» уже провела шесть спаррингов, в которых ни разу не сыграла вничью: с клубом «Крка» — 5:1, с «Брежице» — 2:0, с хорватским «Славеном» — 0:2, со второй командой загребского «Динамо» — 3:1, с хорватской «Риекой» — 2:4 и со словацким «Слованом» — 1:2.

Прямую видеотрансляцию матча «Динамо» — «Олимпия» смотрите 5 февраля (в 18:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В рамках второго сбора динамовцы проведут еще пять спаррингов: 6 февраля — с норвежским «Стремгодсетом» (11-е место по итогам финишировавшего сезона; 16:00), 9-го — с чемпионом Боснии и Герцеговины «Борацом» (16:00), 11-го — с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (16:00), 12-го — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место; 16:30) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (16:00). Все матчи в прямом эфире будут транслироваться на YouTube-канале ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подопечные Алексея Михайличенко на первом сборе в Турции сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), победили азербайджанский «Нефтчи» (2:1), разгромили македонский «Вардар» (4:0), уступили хорватскому «Хайдуку» (0:1), а также победили «Динамо» (Брест) из Беларуси (3:0) и «Кайрат» из Казахстана (2:0).

Фото ФК «Динамо»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

гороскоп

Скорпиона ждет приятный сюрприз, а Овна — напряженная работа: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер